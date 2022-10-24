"Челси" готов вернуться за Роналду в январе
Владелец "Челси" Тодд Бели может приютить нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в январе.
Бели был заинтересован в приглашении Роналду еще минувшим летом, когда Роналду отчаянно порывался уйти в какой-нибудь клуб из Лиги Чемпионов.
Тогда покупка Криштиану была заблокирована Томасом Тухелем, которого Тодд уволил с поста главного тренера при первой же возможности — спустя считанные дни после закрытия летнего трансферного окна.
С тех пор Роналду так и не смог отвоевать место в стартовом составе "Юнайтед", а его поступок в недавнем матче против "Тоттенхэма" и вовсе сделал 37-летнего португальца токсичной фигурой для раздевалки.
Как утверждает Daily Mail, Бели готов предпринять вторую попытку заполучить Роналду в январе, однако пока неясно, как к этому отнесется Грэм Поттер, сменщик Тухеля.
Зато известно, что Бели находится в хороших отношениях с агентом Жорже Мендешем, представляющим интересы Роналду.
24.10.2022 06:00
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Членси нужно говно
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Если только без всякой компенсаций и на полгода.
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Бели решил Челси в Чемпионшип вывести?
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Чё за бред?
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