"Челси" готов вернуться за Роналду в январе

Владелец "Челси" Тодд Бели может приютить нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в январе.

Бели был заинтересован в приглашении Роналду еще минувшим летом, когда Роналду отчаянно порывался уйти в какой-нибудь клуб из Лиги Чемпионов.



Тогда покупка Криштиану была заблокирована Томасом Тухелем, которого Тодд уволил с поста главного тренера при первой же возможности — спустя считанные дни после закрытия летнего трансферного окна.



С тех пор Роналду так и не смог отвоевать место в стартовом составе "Юнайтед", а его поступок в недавнем матче против "Тоттенхэма" и вовсе сделал 37-летнего португальца токсичной фигурой для раздевалки.



Как утверждает Daily Mail, Бели готов предпринять вторую попытку заполучить Роналду в январе, однако пока неясно, как к этому отнесется Грэм Поттер, сменщик Тухеля.



Зато известно, что Бели находится в хороших отношениях с агентом Жорже Мендешем, представляющим интересы Роналду.