"Челси" готов вернуться за Роналду в январе

Криштиану Роналду Владелец "Челси" Тодд Бели может приютить нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в январе.

Бели был заинтересован в приглашении Роналду еще минувшим летом, когда Роналду отчаянно порывался уйти в какой-нибудь клуб из Лиги Чемпионов.

Тогда покупка Криштиану была заблокирована Томасом Тухелем, которого Тодд уволил с поста главного тренера при первой же возможности — спустя считанные дни после закрытия летнего трансферного окна.

С тех пор Роналду так и не смог отвоевать место в стартовом составе "Юнайтед", а его поступок в недавнем матче против "Тоттенхэма" и вовсе сделал 37-летнего португальца токсичной фигурой для раздевалки.

Как утверждает Daily Mail, Бели готов предпринять вторую попытку заполучить Роналду в январе, однако пока неясно, как к этому отнесется Грэм Поттер, сменщик Тухеля.

Зато известно, что Бели находится в хороших отношениях с агентом Жорже Мендешем, представляющим интересы Роналду.


Метки Бели, Манчестер Юнайтед, Роналду, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2022 06:00

Количество просмотров Просмотров: 766

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. felix-the-cat 24.10.2022 07:53 # felix-the-cat
    Членси нужно говно

    (ответить)

  2. true-manc 24.10.2022 07:50 # true-manc
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

    (ответить)

  3. chelsiukpro 24.10.2022 07:14 # chelsiukpro
    Если только без всякой компенсаций и на полгода.

    (ответить)

  4. suddenly 24.10.2022 07:06 # suddenly
    Бели решил Челси в Чемпионшип вывести?

    (ответить)

  5. shearer1 24.10.2022 06:17 # shearer1
    Чё за бред?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: