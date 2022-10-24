Киоун: "Игра Каземиро против "Челси" — абсолютный класс"

Бывший игрок "Арсенала" Мартин Киоун выразил свое восхищение полузащитником "Манчестер Юнайтед" Каземиро.

В августе "Юнайтед" приобрел Каземиро у "Реала" по сделке стоимостью 70 миллионов фунтов, и в последних матчах 30-летний бразилец утвердился в качестве ключевого игрока команды Эрика Тен Хага.



В субботу именно Каземиро избавил "красных дьяволов" от поражения в гостях у "Челси", однако игрок сборной Бразилии впечатлил Киоуна не только своим голом.



"Это был абсолютный класс. Думаю, им многие годы не хватало такого игрока. Он контролирует все, что происходит в полузащите. Настоящий оборонительный мозг команды. А также он может отдать пас".



"Он всегда хладнокровен. Он чует опасность. Он чувствует вещи, предвидит их. Если вы поместите его в сложную ситуацию, он найдет возможность отдать пас. Великолепно это наблюдать. Выбор им позиции — это высший уровень".



"Он всегда оказывается в правильном месте для своей команды. Когда он нужен им больше всего, он выходит на первый план и берет ответственность на себя. Он забил чудесный гол головой, свой первый за "Юнайтед" — и посмотрите, что это значило для него", — сообщил Киоун в эфире BBC.