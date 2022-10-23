Хау: "Ньюкасл" может добиться особенных вещей"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заявил, что его команда способна добиться "особенных вещей".

Благодаря выездной победе 1:2 над "Тоттенхэмом" в воскресенье "Ньюкасл" поднялся в топ-4 Премьер-Лиги.



Хау не знает, удержатся ли "сороки" в зоне Лиги Чемпионов, однако Эдди видит огромный потенциал в своих подопечных.



"Я по-настоящему горжусь игроками и нашим клубом. Замечательно видеть эту радость и сплоченность".



"Этот успех держится на единстве, сплоченности, целеустремленности команды и отдельных личностей. Надеюсь, это придаст нам уверенности на будущее".



"Физически, технически и тактически мы выступили на очень высоком уровне. Мы не хотим, чтобы это остались разовой вспышкой, но мы очень уважаем лигу, другие клубы и их мастерство, но мы верим, что можем добиться особенных вещей с этим коллективом".



"Сможет ли "Ньюкасл" остаться в топ-4? Я не знаю. Мы лишь можем стараться изо всех сил ради успеха и выкладываться без остатка в каждом матче".



"Каждый в этом коллективе жаждет успеха для себя и для команды. Сегодня игроки выложились на всю катушку", — цитирует Хау Daily Mail.