Конте: "Нам нужно улучшить свой состав"

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте дал понять, что рассчитывает на усиление состава в зимнее трансферное окно.

Очень резво начав новый сезон, в воскресенье против "Ньюкасла" подопечные Конте потерпели свое третье поражение в пяти последних матчах Премьер-Лиги.



После поражения 2:1 Конте призвал к терпению, а также заявил, что составу "Тоттенхэма" не хватает мощи, чтобы выдерживать столь высокий темп.



"Когда ты играешь каждые три дня, тебе нужен глубокий и сильный состав. Мы только в начале этого процесса. Мы играем в Лиге Чемпионов. Мы стараемся улучшать свою ситуацию шаг за шагом. Тебе нужно время и терпение. Я хочу быть честен насчет этого. Благодаря моему опыту наши дела идут хорошо, но нам нужно время и терпение".



"Если бы мы играли один матч каждые шесть-семь дней, мы бы могли побороться за что-нибудь важное. Но чтобы играть каждые три дня, нам нужно проделать определенный путь и быть терпеливыми. Если кто-нибудь думает, что мы можем изобрести способ добиваться побед и творить чудеса, то это не так — нам нужна упорная работа".



"Если кто-нибудь не хочет это слушать, то это не моя проблема. Надеюсь, у нас не будет большого количества травм. Большое количество травм может повлиять на наш сезон".



"Мы должны закончить этот отрезок матчей, а затем в январе посмотрим, где мы находимся и какое усиление нам требуется. Посмотрим вместе с клубом. Я очень ясно объяснил это клубу летом. Если мы хотим выступать в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, нам нужно улучшить свой состав. Когда ты играешь, играешь, и играешь, то могут случаться травмы. Потеря трех-пяти игроков становится проблемой для команды вроде "Тоттенхэма", — сообщил Конте Sky Sports.