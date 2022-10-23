Марш: "Я в "Лидсе" надолго"

Главный тренер "Лидса" Джесси Марш уверен, что ему по силам переломить ситуацию с результатами и избежать увольнения.

Ранее в воскресенье "Лидс" проиграл дома "Фулхэму" со счетом 2:3, оформив свое четвертое поражение подряд в Премьер-Лиге и опустившись в зону вылета.



"Элланд Роуд" гудел от негодования после финального свистка, однако Марш по-прежнему считает себя правильным человеком для этой работы.



"Я понимаю разочарование фанатов — все мы в одной лодке. Я ответственен за то, чтобы сделать команду лучше. Я собираюсь без устали трудиться, чтобы помочь игрокам обрести уверенность и находить решения. Я буду демонстрировать веру в них и подстегивать их. Но ответственность несу я, и мы должны играть лучше".



"Я здесь надолго. Я люблю этот клуб, я выкладываюсь без остатка, чтобы сделать нас лучше".



"Мы всегда знали, что это невероятно сложная лига, и мы никогда не считали что-либо как само собой разумеющееся, даже выживание в прошлом сезоне. Мы собираемся использовать свой характер и свою самоотдачу — даже сегодня, мы старались до конца. Мы собираемся использовать это, чтобы стать лучше", — цитирует Марша Sky Sports.