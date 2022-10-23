"Юнайтед" обратился насчет Джона Дурана

"Манчестер Юнайтед" проявил интерес к нападающему "Чикаго Файр" Джону Дурану.

Дуран только в этом году присоединился к "Чикаго Файр", но с тех пор забил восемь голов и отдал три результативные передачи в 27 матчах МЛС, а также дебютировал за сборную Колумбии.



Своей игрой Джон привлек внимание целого ряда европейских клубов, включая "Ливерпуль", а недавно на "Чикаго Файр" вышли и представители "Юнайтед", сообщает The Sun.



Кроме того, известно, что недавно агент и семья 18-летнего колумбийца побывали в Англии, побеседовав с заинтересованными клубами из Премьер-Лиги и испанской Ла Лиги.



Добавим, что трансфер Дурана оценивается в 10 миллионов фунтов, и эти деньги совершенно бы не помешали "Чикаго Файр" после разочаровывающего сезона.