Артета "очень расстроен" ничьей с "Саутгемптоном"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что "очень расстроен" потерей двух очков в гостях у "Саутгемптона".

Забив быстрый гол на "Сент-Мэри", во втором тайме "Арсенал" пропустил и в итоге остался без победы — 1:1. "Канониры" по-прежнему лидируют в Премьер-Лиге, но теперь опережают "Манчестер Сити" только на два балла.

Артета чувствует, что его команда вполне наиграла на победу, однако "канониров" подвела реализация моментов.

"Исход должен был быть другим. "Саутгемптон" заслуживает похвалы, они были очень хороши".

"Они совершали много длинных забросов, из-за чего у нас стали возникать проблемы. Два лучших момента во втором тайме создали мы, но этого оказалось недостаточно для победы в матче".

"Нам просто не удалось отправить мяч в сетку. Мы имели достаточно моментов, чтобы одержать победу. Это очень расстраивает", — сообщил Артета Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2022 19:00

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  3. skychnie-oboi 23.10.2022 19:04 # skychnie-oboi
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