"Арсенал" не справился с "Саутгемптоном"
"Арсенал" всего лишь во второй раз в этом сезоне Премьер-Лиги потерял очки, сыграв вничью с "Саутгемптоном" на выезде — 1:1.
По сравнению с дерби южного побережья против "Борнмута" в стартовый состав "святых" вернулись Лянко, Ибраима Диалло и Стюарт Армстронг, заменив Кайла Уолкер-Питерса, Эйнсли Мэйтланд-Найлса и Че Адамса.
Наставник "канониров" Микель Артета выпустил тех же 11 игроков, что и против "Лидса" в прошлый уикенд. Александр Зинченко, вопреки ожиданиям, в заявку не попал.
"Арсенал" сразу же принялся диктовать игру и создавал момент за моментом. В итоге "Саутгемптон" продержался только до 11-й минуты, когда Бен Уайт сыграл в стенку с Букайо Сака на правом фланге и выполнил подачу в центр штрафной, где Гранит Джака нанес удар в касание — 0:1.
Практически в следующей атаке защитник хозяев Дуже Чалета-Цар завалил в своей штрафной Габриэля Жезуса, однако рефери не решился назначить пенальти.
В дальнейшем гости чуть ослабили хватку, но по-прежнему контролировали игру и регулярно угрожали чужим воротам. Особенно хороший шанс незадолго до перерыва имел Жезус, который бил в касание из центра штрафной после удобного паса Мартина Эдегора, однако его удар пришелся прямо в голкипера.
На 65-й минуте "Арсенал" поплатился за свою неспособность сделать счет комфортным и прикончить интригу. Мохамед Эльюнусси начал смещаться с правого фланга, после чего отдал передачу меж двух защитников на рывок Армстронга, а Стюарт пробил в касание низом с правого края штрафной — 1:1.
"Канониры" спохватились, но их попытки вырвать победу выглядели довольно бестолковыми. На 79-й минуте Эдегор поразил ворота после паса назад от Кирана Тирни, однако гол не был засчитан, потому что мяч вышел за лицевую линию.
"Арсенал" владел подавляющим преимуществом и, конечно, должен был забивать второй гол. Однако "канониры" этого не сделали, за что и были наказаны.
"Саутгемптон" — "Арсенал". Отчет о матче
23.10.2022 18:00
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Последние комментарии:
Жаль что ЛФК трупачелло...похоже МС пройдет 2/3 сезоне в гордом одиночестве ака М.Шумахер в прайме.
(ответить)
7 ничьих Ничелси. Все верно)
23.10.2022 18:27 #
thegodfather
7 очей это много? Достаточно, но это же Арсенал)
(ответить)
7 очей это много? Достаточно, но это же Арсенал)
(ответить)
Арсенал 28
Мешок 26
Куры 23
Мешок №2 21
(ответить)
Я понимаю роптания фанов Сити, вскукакареки фанов Тоттенхэма. Но каким макаром здесь фанаты Ничелси?))))
(ответить)
фол стиля мактомини на жезусе ни пенальти ни кк. охуннный вар
(ответить)
Суки накаркали.но ничегоооо,движемся дальше.
(ответить)
Удачи Ньюкаслу. Пусть накормят углем напыщенных кур)))
(ответить)
Ничелси - чужие на празднике жизни. Что тут забыли? После двух ничек подряд уж кому-кому но точно не вам рты разевать)))))))))))))))))))
(ответить)
Какой же мерзкий клуб этот фулэм. митрович будет гореть в аду.
(ответить)
Арсенал идёт на первом месте, но абсолютно никто на фапле не видит в них претендентов на титул, ещё бы, это же Арсенал.
(ответить)
Болелы Ничелси вообще что тут возникают?)))
(ответить)
Но вообще будь канте и джеймс здоров, то это фри чемпик для императоров)
(ответить)
Я не понимаю нахождения Нкетиа в составе, наxуя ты продлил контракт если твоя участь выходить на последние 5-10 макс 15 минут. И то за это время ты ниxуя не даешь игре. Ни рыба ни мясо. Уйди пожалуйста из клуба. Тирни вышел и динамика с его фланга пошла. Этот вышел, одно болото, потери и сбивка темпа, зае6ал уже честно слово.
с ПСВ надо дать полностью отдохнуть основе, пусть молодняк катает. Щас цель продержать до ЧМ, до января, там нормальных игроков подписать. Т
Жезус мог удваивать счет но тупо не убежал от усталости, потому что с ПСВ носился три дня назад и так полкоманды.
Благо четверка защитников у нас мощная, все рослые, сильно не пожарят как раньше. Тьфу тьфу чтобы не сглазить.
(ответить)
Саут вообще мертвый. Как можно было просрать два очка, не понимаю.
(ответить)
Откуда столько радости?)))
Арсенал 28
Мешок 26
Куры 23
Мешок №2 21
(ответить)
Конечно все идет к тому, что сити опять чемпик. Но каддому хочется верить в свою тиму...
Арсеналу глубины не хватает, челси качества в атаке и центре поля...
Всякое может случится конечно, но при прочьих равных на дистанции сити остановить тяжело.
(ответить)
Джеррард превратил Виллу в настоящую машину, громящую всех подряд, но руководство его уволило. Ну что за идиоты:))
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По игре уже вторую игру посос, поплыли девочки из арсенала, а на дворе только октябрь) что лидс отвозил, что саут... Неудивительно, играют одним составом...
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