"Арсенал" не справился с "Саутгемптоном"

"Арсенал" всего лишь во второй раз в этом сезоне Премьер-Лиги потерял очки, сыграв вничью с "Саутгемптоном" на выезде — 1:1.

По сравнению с дерби южного побережья против "Борнмута" в стартовый состав "святых" вернулись Лянко, Ибраима Диалло и Стюарт Армстронг, заменив Кайла Уолкер-Питерса, Эйнсли Мэйтланд-Найлса и Че Адамса.



Наставник "канониров" Микель Артета выпустил тех же 11 игроков, что и против "Лидса" в прошлый уикенд. Александр Зинченко, вопреки ожиданиям, в заявку не попал.



"Арсенал" сразу же принялся диктовать игру и создавал момент за моментом. В итоге "Саутгемптон" продержался только до 11-й минуты, когда Бен Уайт сыграл в стенку с Букайо Сака на правом фланге и выполнил подачу в центр штрафной, где Гранит Джака нанес удар в касание — 0:1.



Практически в следующей атаке защитник хозяев Дуже Чалета-Цар завалил в своей штрафной Габриэля Жезуса, однако рефери не решился назначить пенальти.



В дальнейшем гости чуть ослабили хватку, но по-прежнему контролировали игру и регулярно угрожали чужим воротам. Особенно хороший шанс незадолго до перерыва имел Жезус, который бил в касание из центра штрафной после удобного паса Мартина Эдегора, однако его удар пришелся прямо в голкипера.



На 65-й минуте "Арсенал" поплатился за свою неспособность сделать счет комфортным и прикончить интригу. Мохамед Эльюнусси начал смещаться с правого фланга, после чего отдал передачу меж двух защитников на рывок Армстронга, а Стюарт пробил в касание низом с правого края штрафной — 1:1.



"Канониры" спохватились, но их попытки вырвать победу выглядели довольно бестолковыми. На 79-й минуте Эдегор поразил ворота после паса назад от Кирана Тирни, однако гол не был засчитан, потому что мяч вышел за лицевую линию.



"Арсенал" владел подавляющим преимуществом и, конечно, должен был забивать второй гол. Однако "канониры" этого не сделали, за что и были наказаны.



"Саутгемптон" — "Арсенал". Отчет о матче