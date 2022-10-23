"Арсенал" не справился с "Саутгемптоном"

Стюарт Армстронг "Арсенал" всего лишь во второй раз в этом сезоне Премьер-Лиги потерял очки, сыграв вничью с "Саутгемптоном" на выезде — 1:1.

По сравнению с дерби южного побережья против "Борнмута" в стартовый состав "святых" вернулись Лянко, Ибраима Диалло и Стюарт Армстронг, заменив Кайла Уолкер-Питерса, Эйнсли Мэйтланд-Найлса и Че Адамса.

Наставник "канониров" Микель Артета выпустил тех же 11 игроков, что и против "Лидса" в прошлый уикенд. Александр Зинченко, вопреки ожиданиям, в заявку не попал.

"Арсенал" сразу же принялся диктовать игру и создавал момент за моментом. В итоге "Саутгемптон" продержался только до 11-й минуты, когда Бен Уайт сыграл в стенку с Букайо Сака на правом фланге и выполнил подачу в центр штрафной, где Гранит Джака нанес удар в касание — 0:1.

Практически в следующей атаке защитник хозяев Дуже Чалета-Цар завалил в своей штрафной Габриэля Жезуса, однако рефери не решился назначить пенальти.

В дальнейшем гости чуть ослабили хватку, но по-прежнему контролировали игру и регулярно угрожали чужим воротам. Особенно хороший шанс незадолго до перерыва имел Жезус, который бил в касание из центра штрафной после удобного паса Мартина Эдегора, однако его удар пришелся прямо в голкипера.

На 65-й минуте "Арсенал" поплатился за свою неспособность сделать счет комфортным и прикончить интригу. Мохамед Эльюнусси начал смещаться с правого фланга, после чего отдал передачу меж двух защитников на рывок Армстронга, а Стюарт пробил в касание низом с правого края штрафной — 1:1.

"Канониры" спохватились, но их попытки вырвать победу выглядели довольно бестолковыми. На 79-й минуте Эдегор поразил ворота после паса назад от Кирана Тирни, однако гол не был засчитан, потому что мяч вышел за лицевую линию.

"Арсенал" владел подавляющим преимуществом и, конечно, должен был забивать второй гол. Однако "канониры" этого не сделали, за что и были наказаны.

"Саутгемптон" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. skychnie-oboi 23.10.2022 18:38 # skychnie-oboi
    Жаль что ЛФК трупачелло...похоже МС пройдет 2/3 сезоне в гордом одиночестве ака М.Шумахер в прайме.

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  2. takernotagiver 23.10.2022 18:30 # takernotagiver
    7 ничьих Ничелси. Все верно)

    23.10.2022 18:27 #
    thegodfather

    7 очей это много? Достаточно, но это же Арсенал)

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  3. thegodfather 23.10.2022 18:27 # thegodfather
    7 очей это много? Достаточно, но это же Арсенал)

    (ответить)

  4. takernotagiver 23.10.2022 18:23 # takernotagiver
    Арсенал 28
    Мешок 26
    Куры 23
    Мешок №2 21

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  5. takernotagiver 23.10.2022 18:20 # takernotagiver
    Я понимаю роптания фанов Сити, вскукакареки фанов Тоттенхэма. Но каким макаром здесь фанаты Ничелси?))))

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  6. wilegend 23.10.2022 18:20 # wilegend
    фол стиля мактомини на жезусе ни пенальти ни кк. охуннный вар

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  7. v-0987654321 23.10.2022 18:18 # v-0987654321
    Суки накаркали.но ничегоооо,движемся дальше.

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  8. takernotagiver 23.10.2022 18:10 # takernotagiver
    Удачи Ньюкаслу. Пусть накормят углем напыщенных кур)))

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  9. takernotagiver 23.10.2022 18:09 # takernotagiver
    Ничелси - чужие на празднике жизни. Что тут забыли? После двух ничек подряд уж кому-кому но точно не вам рты разевать)))))))))))))))))))

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  10. alexomck 23.10.2022 18:09 # alexomck
    Какой же мерзкий клуб этот фулэм. митрович будет гореть в аду.

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  11. moneycity 23.10.2022 18:07 # moneycity
    Арсенал идёт на первом месте, но абсолютно никто на фапле не видит в них претендентов на титул, ещё бы, это же Арсенал.

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  12. takernotagiver 23.10.2022 18:06 # takernotagiver
    Болелы Ничелси вообще что тут возникают?)))

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  13. bembo 23.10.2022 18:05 # bembo
    Но вообще будь канте и джеймс здоров, то это фри чемпик для императоров)

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  14. easports 23.10.2022 18:05 # easports
    Я не понимаю нахождения Нкетиа в составе, наxуя ты продлил контракт если твоя участь выходить на последние 5-10 макс 15 минут. И то за это время ты ниxуя не даешь игре. Ни рыба ни мясо. Уйди пожалуйста из клуба. Тирни вышел и динамика с его фланга пошла. Этот вышел, одно болото, потери и сбивка темпа, зае6ал уже честно слово.

    с ПСВ надо дать полностью отдохнуть основе, пусть молодняк катает. Щас цель продержать до ЧМ, до января, там нормальных игроков подписать. Т

    Жезус мог удваивать счет но тупо не убежал от усталости, потому что с ПСВ носился три дня назад и так полкоманды.

    Благо четверка защитников у нас мощная, все рослые, сильно не пожарят как раньше. Тьфу тьфу чтобы не сглазить.

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  15. brown-ale 23.10.2022 18:05 # brown-ale
    Саут вообще мертвый. Как можно было просрать два очка, не понимаю.

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  16. takernotagiver 23.10.2022 18:04 # takernotagiver
    Откуда столько радости?)))


    Арсенал 28
    Мешок 26
    Куры 23
    Мешок №2 21

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  17. bembo 23.10.2022 18:04 # bembo
    Конечно все идет к тому, что сити опять чемпик. Но каддому хочется верить в свою тиму...
    Арсеналу глубины не хватает, челси качества в атаке и центре поля...

    Всякое может случится конечно, но при прочьих равных на дистанции сити остановить тяжело.

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  18. alexomck 23.10.2022 18:03 # alexomck
    Джеррард превратил Виллу в настоящую машину, громящую всех подряд, но руководство его уволило. Ну что за идиоты:))

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  19. bembo 23.10.2022 18:02 # bembo
    По игре уже вторую игру посос, поплыли девочки из арсенала, а на дворе только октябрь) что лидс отвозил, что саут... Неудивительно, играют одним составом...

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