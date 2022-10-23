Варан должен вернуться через три-четыре недели

Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан может вернуться в строй через три-четыре недели.

Напомним, Варан получил травму задней поверхности бедра в матче Премьер-Лиги против "Челси" накануне (1:1). Рафаэль выглядел крайне эмоциональным и, видимо, опасался худшего.



Тревогу 29-летнего игрока сборной Франции легко понять, учитывая близость Чемпионата Мира в Катаре, однако ESPN спешит развеять опасения.



Проведенное МРТ-обследование дало весьма оптимистичные результаты. Варан должен вернуться в строй через три-четыре недели, а значит Рафаэль будет готов к старту французов на ЧМ-2022 22 ноября.



В отсутствие Варана главному тренеру "Юнайтед" Эрику Тен Хагу придется выбирать партнера для Лисандро Мартинеса по центру обороны из Виктора Линделефа и Харри Магуайра.