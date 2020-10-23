"Манчестер Сити" хочет Кварацхелию

"Манчестер Сити" хочет приобрести вингера "Наполи" и сборной Грузии Хвичу Кварацхелию.

Кварцхелия выдающимся образом начал этот сезон, забив семь голов и отдав шесть результативных передач за "Наполи" в Серии А и Лиге Чемпионов.



Хвица произвел неизгладимое впечатление на представителей "Сити" своей игрой против "Ливерпуля" в домашнем для "Наполи" матче Лиги Чемпионов, когда 21-летний грузин просто разрывал оборону "красных" и помог своей команде победить 4:1.



Как утверждает The Sun, в борьбе за Кварацхелию, чей контракт предусматривает отступные в 65 миллионов фунтов, чемпионы Премьер-Лиги могут столкнуться с конкуренцией других европейских грандов, включая "Реал" и ПСЖ.



Ключом к переезду Кварацхелии в Манчестер может стать тот факт, что Хвица является кумиром своего соотечественника Георгия Кинкладзе, который блистал в "Сити" в 90-х годах прошлого века и до сих пор сохраняет связь с "горожанами".