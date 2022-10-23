Кин не считает, что МЮ лучше без Роналду

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин не согласился с предположением, что "красные дьяволы" выглядят лучше без нападающего Криштиану Роналду.

Накануне "Юнайтед" ушел от поражения против "Челси" (1:1), и Невилл, коллега Кина по эфиру Sky Sports, призвал "дьяволов" немедленно расстаться с Роналду, потому что без Криштиану команда играет лучше.



Но у Роя есть собственное мнение на этот счет. Экс-капитан "Юнайтед" вполне доволен результативностью ветерана.



"Можно ли сказать, что "Юнайтед" лучше без Роналду? Я бы не сказал этого. Кого вы предпочтете: Рэшфорда или Роналду?"



"Ему 37, он по-прежнему хочет быть лучшим в мире, и поэтому я восхищаюсь им. Он забивает гол каждые два матча за "Манчестер Юнайтед". Они были разгромлены "Манчестер Сити", они проиграли "Брайтону", они проиграли "Брентфорду", а сегодня, сыграв вничью, праздновал так, словно стали чемпионами. "Манчестер Юнайтед" пятый в лиге".



"В предыдущем матче они победили "Тоттенхэм" и праздновали так, словно выиграли Лигу Чемпионов. Когда они победили "Тоттенхэм" в прошлом году, Роналду сделал хет-трик. Если у тебя есть нападающий, который забивает каждые два матча, мне все равно, какой у него возраст. Меня он устроит", — сообщил Кин.