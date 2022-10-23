Гвардиола: "Де Брюйне не играет в свой лучший футбол"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что полузащитник Кевин Де Брюйне не находится в своей лучшей форме.

Накануне Де Брюйне забил свой второй гол в этом сезоне Премьер-Лиги, своим дальним ударом поставив точку в победном для "Сити" матче против "Брайтона" (3:1).



Также Кевин успел отдать уже девять результативных передач в рамках Премьер-Лиги, однако Гвардиола продолжает требовать от 31-летнего бельгийца большего.



"Кевин может играть лучше. Он не играет на своем высшем уровне. Он забил великолепный гол, но он не играет в свой лучший футбол".



"Он и сам знает это. Мне не нужно ему говорить это. Его перемещения не идеальны. Я разговаривал с ним. Он забил выдающийся гол, и благодаря ему нам не пришлось страдать в заключительные минуты", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.