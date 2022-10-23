Ван дер Сар признался, что ему было сложно отпускать Мартинеса и Антони в МЮ

Исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван дер Сар признался, что ему было сложно отпускать защитника Лисандро Мартинеса и вингера Антони в "Манчестер Юнайтед" минувшим летом.

Оформив переход Мартинеса за 56.7 млн. фунтов в конце июля, на исходе летнего трансферного окна "Юнайтед" переманил из "Аякса" и Антони по сделке стоимостью 86 млн. фунтов.



Изначально Ван дер Сар и его коллеги по "Аяксу" планировали сохранить обоих игроков, но устоять перед предлагаемыми деньгами не смогли.



"Наше мнение было таково, что они должны остаться еще на год. Мы ответили убедительное "нет", когда "Арсенал" впервые обратился насчет Лисандро. Мы упорно сражались, чтобы сохранить его".



"Решение о продаже (Антони) было экономическим, но его было сложно принять. Мы знали об интересе, но это не был такой уж зашкаливающий интерес, и уже было слишком поздно, чтобы найти хорошую замену".



"Я не думаю, что игрок повел себя корректным образом, однако это важно, что уходящие от нас игроки были успешны здесь, потому что это комплимент для нас", — сообщил Ван дер Сар, защищавший ворота "Юнайтед" с 2005 по 2011 год, The Times.