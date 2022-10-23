Варан рискует пропустить Чемпионат Мира

Участие защитника "Манчестер Юнайтед" Рафаэля Варана на ЧМ-2022 в Катаре оказалось под большим вопросом из-за полученной в матче против "Челси" травмы.

Варан получил травму задней поверхности бедра во втором тайме ничейного для "Юнайтед" матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" накануне (1:1), уступив свое место на поле Виктору Линделефу.



Теперь "красные дьяволы" и сборная Франции с нетерпением ожидают вестей от докторов насчет состояния 29-летнего защитника.



"В данный момент я не могу ничего сказать. Он ушел с поля, и в случае с такого рода травмой тебе всегда нужны минимум 24 часа, чтобы медики могли сделать свое дело".



"Я все понимаю. Наверное, все мы немного эмоциональны. Но медики должны сделать свое дело, провести обследование, поставить правильный диагноз, а там мы сможем сделать свои выводы", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага Daily Mail.