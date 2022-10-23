Далот стал целью для "Реала"

Крайний защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот стал трансферной целью для "Реала".

Как утверждает Daily Mirror, изначально главный тренер "Реала" Карло Анчелотти был нацелен на Жоау Канселу из "Манчестер Сити", однако "горожане" дали ясно понять, что их игрок никуда не уйдет.



Следующим именем в списке "Реала" значится Далот, который в этом сезоне является основным правым защитником "Юнайтед", вчистую выигрывая конкуренцию у Аарона Ван-Биссаки.



"Реал" неоднократно просматривал Диогу и надеется воспользоваться тем, что 23-летний португалец до сих пор не продлил свой контракт, истекающий в конце этого сезона.



"Юнайтед" в любом случае не отпустит Далота свободным агентом, поскольку сохраняет опцию продления действующего контракта Диогу на 12 месяцев. Даже если защитник откажется от новой сделки, "красные дьяволы" потребуют у "Реала" минимум 35 миллионов фунтов.