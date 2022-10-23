Далот стал целью для "Реала"
Крайний защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот стал трансферной целью для "Реала".
Как утверждает Daily Mirror, изначально главный тренер "Реала" Карло Анчелотти был нацелен на Жоау Канселу из "Манчестер Сити", однако "горожане" дали ясно понять, что их игрок никуда не уйдет.
Следующим именем в списке "Реала" значится Далот, который в этом сезоне является основным правым защитником "Юнайтед", вчистую выигрывая конкуренцию у Аарона Ван-Биссаки.
"Реал" неоднократно просматривал Диогу и надеется воспользоваться тем, что 23-летний португалец до сих пор не продлил свой контракт, истекающий в конце этого сезона.
"Юнайтед" в любом случае не отпустит Далота свободным агентом, поскольку сохраняет опцию продления действующего контракта Диогу на 12 месяцев. Даже если защитник откажется от новой сделки, "красные дьяволы" потребуют у "Реала" минимум 35 миллионов фунтов.
23.10.2022 10:00
Просмотров: 776
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
прибавил, да, но в отдельных матчах лажает от и до, нестабильный, а новость утка.
(ответить)
Год назад его не знали куда сбагрить и отправляли в аренду в Милан, а щас он вдруг стал топом и целью для Реала. А всего лишь разница между норвежским рыбаком и толковым тренером, который за 1 предсезонку выжал из игрока пик возможностей.
(ответить)
Заиграл отлично, совсем другим футболистом стал. Прогресс очевиден.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий