Конте хочет, чтобы "Тоттенхэм" научился тянуть время

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что его команда должна научиться тянуть время в сложные моменты матчей.

В минувшую среду "Тоттенхэм" был бит "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0, и это поражение дало Конте определенную пищу для размышлений.



На своей пресс-конференции перед матчем против "Ньюкасла" Антонио порассуждал о том, как должна вести себя его команда, когда соперник отчаянно давит.



"Я сам был игроком... Порой, когда тебе приходится терпеть, ты берешь мяч и выбиваешь его со стадиона. Либо ты получаешь травму и продолжаешь лежать на газоне".



"Я видел много, много команд в Англии — они умеют прочувствовать момент, когда им приходится тяжело. Если один игрок остановится и будет тянуть время, вы сможете перевести дух и прочистить разум. Об этом говорит опыт", — цитирует Конте The Guardian.