Фернандеш отказался обсуждать поступок Роналду

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш не пожелал раскрыть отношение раздевалки к выходке нападающего Криштиану Роналду.

Отказавшись выйти на замену против "Тоттенхэма", Роналду был отстранен от участия в субботнем матче Премьер-Лиги против "Челси" (1:1).



После окончания матча на "Стэмфорд Бридж" Фернандеш заявил, что он и его партнеры по команде не будут публично обсуждать поступок Роналду.



"Мы не разговариваем об этом, мы храним молчание насчет этого. Мы должны разобраться с этим внутри клуба. Никто не должен знать, что мы думаем, чего хотим или что произойдет".



"Мы и сами не знаем (что произойдет). Самое важное для каждого, включая Криштиану, что команда побеждает", — сообщил Фернандеш Sky Sports.