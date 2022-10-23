Фернандеш отказался обсуждать поступок Роналду
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш не пожелал раскрыть отношение раздевалки к выходке нападающего Криштиану Роналду.
Отказавшись выйти на замену против "Тоттенхэма", Роналду был отстранен от участия в субботнем матче Премьер-Лиги против "Челси" (1:1).
После окончания матча на "Стэмфорд Бридж" Фернандеш заявил, что он и его партнеры по команде не будут публично обсуждать поступок Роналду.
"Мы не разговариваем об этом, мы храним молчание насчет этого. Мы должны разобраться с этим внутри клуба. Никто не должен знать, что мы думаем, чего хотим или что произойдет".
"Мы и сами не знаем (что произойдет). Самое важное для каждого, включая Криштиану, что команда побеждает", — сообщил Фернандеш Sky Sports.
23.10.2022 08:00
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