Поттер объяснил унизительную замену Кукурельи

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер объяснил, почему заменил защитника Марка Кукурелью еще в первом тайме матча против "Манчестер Юнайтед".

Уже на 36-й минуте субботнего матча Премьер-Лиги Поттер снял с игры Кукурелью, выпустив Матео Ковачича вместо своего бывшего подопечного по "Брайтону".



И дело вовсе не в травме — этой заменой Поттер отреагировал на хаотичную игру "синих" в обороне.



"У меня было ощущение, что соперник слегка подавляет нас в полузащите, и нам требовался еще один игрок, чтобы чуть лучше прессинговать и мешать им строить свои атаки, пускай нам самим будет сложнее строить свои".



"Просто у меня было такое ощущение. Это решение совершенно не было простым, однако парни хорошо отреагировали и выложились без остатка", — приводит слова Поттера Evening Standard.