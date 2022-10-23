Поттер объяснил унизительную замену Кукурельи

Марк Кукурелья Главный тренер "Челси" Грэм Поттер объяснил, почему заменил защитника Марка Кукурелью еще в первом тайме матча против "Манчестер Юнайтед".

Уже на 36-й минуте субботнего матча Премьер-Лиги Поттер снял с игры Кукурелью, выпустив Матео Ковачича вместо своего бывшего подопечного по "Брайтону".

И дело вовсе не в травме — этой заменой Поттер отреагировал на хаотичную игру "синих" в обороне.

"У меня было ощущение, что соперник слегка подавляет нас в полузащите, и нам требовался еще один игрок, чтобы чуть лучше прессинговать и мешать им строить свои атаки, пускай нам самим будет сложнее строить свои".

"Просто у меня было такое ощущение. Это решение совершенно не было простым, однако парни хорошо отреагировали и выложились без остатка", — приводит слова Поттера Evening Standard.


Метки Кукурелья, Манчестер Юнайтед, Поттер, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2022 07:00

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  1. chelsiukpro 23.10.2022 07:05 # chelsiukpro
    Правильно Потер! С выходом Ковы игра поменялась в лучшую сторону.

    (ответить)

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