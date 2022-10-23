13-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 23 октября, пятью поединками продолжится 13-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЛЕСТЕР 16:00



"Вулверхэмптон" выиграл только два из 18 последних матчей в Премьер-Лиге (5 ничьих, 11 поражений). "Лестер" набрал четыре очка в двух последних поединках чемпионата — как и в девяти предыдущих. "Волки" ни разу не уступили в пяти домашних встречах с "лисами" в Премьер-Лиге (3 победы, 2 ничьи).



Из-за вирусного заболевания "Вулверхэмптон" будет лишен защитника Райана Аит-Нури.



Защитник "Лестера" Джонни Эванс, вероятно, пропустит третий матч кряду из-за травмы икроножной мышцы. Джеймс Мэддисона возвращается после дисквалификации.



САУТГЕМПТОН — АРСЕНАЛ 16:00



Одолев "Борнмут" в среду (0:1), "Саутгемптон" не пропустил впервые за 17 матчей Премьер-Лиги. "Арсенал" повторил свой лучший старт сезона (1903/04), выиграв девять из 10 первых поединков в чемпионате. Все восемь своих побед против "канониров" в Премьер-Лиге "святые" одержали дома, включая 1:0 в прошлом сезоне.



"Саутгемптон" потерял с травмой задней поверхности бедра защитника Кайла Уолкер-Питерса. Эйнсли Мэйтланд-Найлс не сможет сыграть против своего родительского клуба. Ромео Лавиа возобновил тренировки, но на поле выйти еще не готов.



Защитник "Арсенала" Александр Зинченко может сыграть впервые после пяти пропущенных матчей.



ЛИДС — ФУЛХЭМ 16:00



"Лидс" проиграл все три последних матча и не знает побед уже семь в Премьер-Лиге кряду (2 ничьи, 5 поражений). "Фулхэм" одержал уже четыре победы — на одну меньше, чем за весь сезон 2020/21, когда вылетел из Премьер-Лиги. "Дачники" выиграли только две из 11 последних встреч с "белыми" в чемпионате, но обе — дома.



Защитник "Лидса" Паскаль Стрейк оправился после ушиба, полученного против "Арсенала".



"Фулхэм" устроит фитнес тест для Кени Тете. Натаниэль Чалоба снова доступен после дисквалификации. Даниэль Джеймс не сыграет из-за условий своей аренды.



АСТОН ВИЛЛА — БРЕНТФОРД 16:00



"Астон Вилла" выиграла только четыре из 22 последни матчей в Премьер-Лиге. "Брентфорд" еще не побеждал на выезде в этом сезоне Премьер-Лиги (3 ничьи, 2 поражения). "Вилланы" ни разу не обыграли "пчел" в восьми последних встречах в рамках чемпионата.



Дисквалификация полузащитника "Виллы" Дугласа Луиса была отменена в результате апелляции. Люка Динь оправился после перелома, но вряд ли сыграет в этом матче.



"Брентфорд" по-прежнему лишен Томаса Стракоши, Понтуса Янссона и Аарона Хики, но может вернуться Кристиан Нергор.



ТОТТЕНХЭМ — НЬЮКАСЛ 18:30



"Тоттенхэм" выиграл все 10 последних домашних матчей во всех соревнованиях, забив 27 голов. "Ньюкасл" потерпел лишь одно поражение в 14 последних поединках во всех турнирах (7 побед, 6 ничьих). "Шпоры" побеждали "сорок" в семи из последних встреч с высшем дивизионе (2 ничьи, 1 поражение).



Вингер "Тоттенхэма" Деян Кулусевски по-прежнему не готов играть, как и Ришарлисон, но Эмерсон Роял возвращается после дисквалификации.



Атакующий полузащитник "Ньюкасла" Жоэлинтон находится под вопросом из-за проблем с коленом. Аллан Сен-Максимен продолжает лечиться.