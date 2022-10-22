Тен Хаг: "Это справедливый результат"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает ничью 1:1 справедливым итогом матча Премьер-Лиги против "Челси".

Ответить на реализованный Жоржиньо пенальти "Юнайтед" удалось только в компенсированное время благодаря голу головой Каземиро.



Тен Хаг чувствует, что поражение было бы слишком суровым результатом для его команды. Упрекнуть своих подопечных Эрик может только насчет реализации моментов.



"Я должен сделать большой комплимент своей команде. Они отыгрались, хотя это был четвертый матч за 10 дней. Вы видели их дух и то, как они реагируют на неудачи. Это по-настоящему хорошо".



"В первом тайме Рэшфорд имел два больших момента. Антони вышел один на один. Ты должен забивать голы в таких моментах, потому что три момента для матча топ-уровня — это много".



"Мы диктовали игру, и я рад этому. Когда ты пропускаешь гол в концовке, это всегда сложно".



"На протяжении восьми минут до перерыва у нам были кое-какие проблемы, но во втором тайме мы оборонялись без проблем. Во втором тайме у нас не было по-настоящему больших моментов, но их не было и у "Челси".



"Думаю, это справедливый результат. Я бы был расстроен, если бы мы не набрали очко, потому что мы не заслуживали поражения. Приехать сюда в конце сложной недели и набрать очко — это хорошо", — сообщил Тен Хаг BBC.