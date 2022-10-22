Невилл призвал МЮ "закончить отношения" с Роналду
Эксперт Sky Sports Гари Невилл призвал "Манчестер Юнайтед" "закончить отношения" с нападающим Криштиану Роналду.
Будучи бывшим игроком "Юнайтед", Невилл чувствует, что Роналду повел себя непростительным образом по отношению к своим партнерам по команде, когда отказался появиться на замену против "Тоттенхэма" и уехал с "Олд Траффорд".
Гари кажется, что отношения "Юнайтед" и Роналду стали токсичными, и есть только одно решение.
"Это была большая неделя для Эрика Тен Хага, учитывая внимание к нему и его отношениям с Роналду".
"Но я должен сказать, что у него не было другого варианта. Это второй раз, когда Роналду уехал с "Олд Траффорд" на своей машине до того, как его партнеры по команде зайдут в раздевалку. Это недопустимо, если рассуждать с точки зрения футбольной раздевалки".
"Криштиану Роналду чувствует, что его должны выпускать, и это его главная проблема в данный момент времени, потому что он играет не так замечательно, как прежде. Без него "Манчестер Юнайтед" лучше, и Эрик Тен Хаг это знает".
"Поэтому я думаю, клуб и Криштиану лишь могут встретиться на следующей неделе и закончить свои отношения".
"Думаю, Криштиану слишком хороший игрок и обладает слишком хорошим характером, и клубу нужно двигаться дальше", — сообщил Невилл в эфире.
22.10.2022 22:00
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Он эгоцентрист 500 лвл.
Он все думает что ему 25 лет и он в пике формы.На тренировках все хорошо - голы, финты, рывки...но в реальных матчах он сдал и физиологию организма никак не обмануть.Ни масочками с колагеном, ни патчами под глазами- ни криованнами.
Вот что бывает - когда футболист ТОП ТОП класса не может вовремя уйти на мажорной ноте ПОБЕДИТЕЛЕМ.
С ег овнешкой мог бы миллионы рубить еще 20 лет с журнальчиков да рекламы всяких часов.
А теперь только позор и унижение - ЗМ уже не получить - а значит весь смысл его доигрывания не имеет никаког осмысла.
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Зимой давай дасвиданья
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