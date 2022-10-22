Невилл призвал МЮ "закончить отношения" с Роналду

Гари Невилл Эксперт Sky Sports Гари Невилл призвал "Манчестер Юнайтед" "закончить отношения" с нападающим Криштиану Роналду.

Будучи бывшим игроком "Юнайтед", Невилл чувствует, что Роналду повел себя непростительным образом по отношению к своим партнерам по команде, когда отказался появиться на замену против "Тоттенхэма" и уехал с "Олд Траффорд".

Гари кажется, что отношения "Юнайтед" и Роналду стали токсичными, и есть только одно решение.

"Это была большая неделя для Эрика Тен Хага, учитывая внимание к нему и его отношениям с Роналду".

"Но я должен сказать, что у него не было другого варианта. Это второй раз, когда Роналду уехал с "Олд Траффорд" на своей машине до того, как его партнеры по команде зайдут в раздевалку. Это недопустимо, если рассуждать с точки зрения футбольной раздевалки".

"Криштиану Роналду чувствует, что его должны выпускать, и это его главная проблема в данный момент времени, потому что он играет не так замечательно, как прежде. Без него "Манчестер Юнайтед" лучше, и Эрик Тен Хаг это знает".

"Поэтому я думаю, клуб и Криштиану лишь могут встретиться на следующей неделе и закончить свои отношения".

"Думаю, Криштиану слишком хороший игрок и обладает слишком хорошим характером, и клубу нужно двигаться дальше", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2022 22:00

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  1. skychnie-oboi 22.10.2022 22:07 # skychnie-oboi
    Он эгоцентрист 500 лвл.

    Он все думает что ему 25 лет и он в пике формы.На тренировках все хорошо - голы, финты, рывки...но в реальных матчах он сдал и физиологию организма никак не обмануть.Ни масочками с колагеном, ни патчами под глазами- ни криованнами.

    Вот что бывает - когда футболист ТОП ТОП класса не может вовремя уйти на мажорной ноте ПОБЕДИТЕЛЕМ.
    С ег овнешкой мог бы миллионы рубить еще 20 лет с журнальчиков да рекламы всяких часов.

    А теперь только позор и унижение - ЗМ уже не получить - а значит весь смысл его доигрывания не имеет никаког осмысла.

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  2. mancunia-planet 22.10.2022 22:06 # mancunia-planet
    Зимой давай дасвиданья

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