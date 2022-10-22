Невилл призвал МЮ "закончить отношения" с Роналду

Эксперт Sky Sports Гари Невилл призвал "Манчестер Юнайтед" "закончить отношения" с нападающим Криштиану Роналду.

Будучи бывшим игроком "Юнайтед", Невилл чувствует, что Роналду повел себя непростительным образом по отношению к своим партнерам по команде, когда отказался появиться на замену против "Тоттенхэма" и уехал с "Олд Траффорд".



Гари кажется, что отношения "Юнайтед" и Роналду стали токсичными, и есть только одно решение.



"Это была большая неделя для Эрика Тен Хага, учитывая внимание к нему и его отношениям с Роналду".



"Но я должен сказать, что у него не было другого варианта. Это второй раз, когда Роналду уехал с "Олд Траффорд" на своей машине до того, как его партнеры по команде зайдут в раздевалку. Это недопустимо, если рассуждать с точки зрения футбольной раздевалки".



"Криштиану Роналду чувствует, что его должны выпускать, и это его главная проблема в данный момент времени, потому что он играет не так замечательно, как прежде. Без него "Манчестер Юнайтед" лучше, и Эрик Тен Хаг это знает".



"Поэтому я думаю, клуб и Криштиану лишь могут встретиться на следующей неделе и закончить свои отношения".



"Думаю, Криштиану слишком хороший игрок и обладает слишком хорошим характером, и клубу нужно двигаться дальше", — сообщил Невилл в эфире.