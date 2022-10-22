"Челси" и МЮ разошлись миром, обменявшись голами в концовке

Каземиро Обменявшись голами в концовке матча, "Челси" и "Манчестер Юнайтед" разошлись миром — 1:1.

По сравнению с безголевым матчем против "Брентфорда" посреди недели в стартовом составе "синих" произошло четыре изменения. Это Тиаго Силва, Бен Чилуэлл, Рахим Стерлинг и Пьер-Эмерик Обамеянг появились вместо Калиду Кулибали, Конора Галлахера, Кая Хаверца и Армандо Бройи.

В стартовый состав "красных дьяволов" вернулся поправивший свое здоровье Кристиан Эриксен, заменив Фреда.

На девятой минуте защитник гостей Люк Шоу отметился слегка неточным ударом с дистанции, но в целом игра в начале матча была равной, а опасные моменты почти не возникали.

Постепенно "Юнайтед" стал прибавлять, доставив немало неприятных моментов Кепе Аррисабалаге. Свой лучший шанс открыть счет "дьяволы" создали незадолго до перерыва, когда Антони вышел практически один на один, но не попал в створ.

Во втором тайме "Челси" выравнял игру, но моменты при этом возникать перестали. Этот штиль длился до 73-й минуты, когда Трево Чалоба пробил головой в перекладину. Соперник ответил на это дальним ударом Бруну Фернандеша — немного неточно.

Ключевой момент матча случился на 84-й минуте, когда вышедший на замену у "Юнайтед" Скотт Мактоминей борцовским приемом повалил в штрафной Бройю, а Жоржиньо реализовал назначенный пенальти — 1:0.

Однако это был еще не конец. На четвертой компенсированной минуте "дьяволам" удалось уйти от поражения. Это Каземиро пробил головой. И хотя Кепа перевел мяч в перекладину и затем забрал его, снаряд успел полностью пересечь линию — 1:1.

Матч был немного скучным, однако в концовке команды это с лихвой компенсировали, расписав захватывающую ничью.

"Челси" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2022 21:25

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Последние комментарии:




  1. kipeloff89 22.10.2022 22:54 # kipeloff89
    Изичайшая победа для Короля Шона над какой-то Яной.
    Даже сомнений не было в его победе, абсолютно по делу

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  2. wilegend 22.10.2022 22:50 # wilegend
    какой то продажный турнир в е6аном дубае

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  3. takernotagiver 22.10.2022 22:16 # takernotagiver
    Английские комментаторы Брою Брожей называют. Почему такие споры вокруг Пулишича и нет споров вокруг Брожи?)

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  4. skychnie-oboi 22.10.2022 22:10 # skychnie-oboi
    Потерять очки на последней секунде еще паскуднее чем влететь аутсайдеру и потерять очки на ровном месте.Челси всего лишь 3-4 место в этом сезоне, увы...

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  5. skydreams 22.10.2022 22:09 # skydreams
    говно.

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  6. role-playin 22.10.2022 21:59 # role-playin
    Менди бы потащил.

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  7. takernotagiver 22.10.2022 21:55 # takernotagiver
    Не теряюсь. Оказалось, что они раздолбайничают со всякими Виллами и Брентфордами, но собираются и играют образцово с командами сильнее.

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  8. narcot 22.10.2022 21:52 # narcot
    Как же сакер сосёт)))0




    22.10.2022 12:47 #
    takernotagiver

    С такой обороной как у Чулси для Манчестера матч станет лёгкой прогулкой)
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    22.10.2022 13:52 # удалить
    narcot

    Не теряйся после матча
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    Источник: http://fapl.ru/posts/96303/?c=1

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  9. takernotagiver 22.10.2022 21:47 # takernotagiver
    Брожа

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  10. keane16 22.10.2022 21:47 # keane16
    И снова лича топовый. Надо было бить ебало пенсам, был бы ещё лучше

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  11. v-0987654321 22.10.2022 21:38 # v-0987654321
    Говорю же ЛИВЕРПУЛЬ превращается фк членси.

    Клопп сука я тея убью не дай GOD!

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  12. yamateh 22.10.2022 21:36 # yamateh
    Поттер все еще нащупывает игру. Маунт топарь, за каждый мяч боролся до конца. В целом думаю МЮ немного переиграл нас. Столько моментов просто Рэшфорд просрал. Ничья справедливый резалт. С Канте и Рисом Джеймсом разъебали бы)))

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  13. mancunia-planet 22.10.2022 21:36 # mancunia-planet
    Пздц трудная игра выдалась при чем обеим командам. Очень энергозатратный матч.
    Томини идиот мля, ну брит хули с него взять...
    Каземиро невероятно удачно пробил, спас просто.

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  14. v-0987654321 22.10.2022 21:35 # v-0987654321
    Вот же лахи
    судья им на пеналь и на те три очка,а эти лахи пропустили ОРУ ууууууууууу

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  15. ilovemanutd 22.10.2022 21:34 # ilovemanutd
    Нужно Мактоминея наказать за такую ху*ню, чтобы такое не повторилось больше. Такой хернёй Магуайр занимался

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  16. quavo 22.10.2022 21:34 # quavo
    Муму пободрее смотрелся канеш…
    Едем дальше, юфц))

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  17. gunars 22.10.2022 21:33 # gunars
    Игра была равна, играли два .......)

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  18. chelsiukpro 22.10.2022 21:32 # chelsiukpro
    Стоит признать еще много работы у нас. Играли на равне. Пеивый тайм за мю второй за Челси а нужно как Сити превосходить соперника по полной!

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  19. felix-the-cat 22.10.2022 21:32 # felix-the-cat
    22.10.2022 21:14 #
    gucman

    Это Челси, блять, это - ЧЕЛСИ

    Источник: http://fapl.ru/posts/96318/?c=1#c7664602

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  20. blueisthecolor 22.10.2022 21:31 # blueisthecolor
    После увольнения Конте проклял Челси и теперь только ничейки с ними на мосту катаем)

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