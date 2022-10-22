"Челси" и МЮ разошлись миром, обменявшись голами в концовке

Обменявшись голами в концовке матча, "Челси" и "Манчестер Юнайтед" разошлись миром — 1:1.

По сравнению с безголевым матчем против "Брентфорда" посреди недели в стартовом составе "синих" произошло четыре изменения. Это Тиаго Силва, Бен Чилуэлл, Рахим Стерлинг и Пьер-Эмерик Обамеянг появились вместо Калиду Кулибали, Конора Галлахера, Кая Хаверца и Армандо Бройи.



В стартовый состав "красных дьяволов" вернулся поправивший свое здоровье Кристиан Эриксен, заменив Фреда.



На девятой минуте защитник гостей Люк Шоу отметился слегка неточным ударом с дистанции, но в целом игра в начале матча была равной, а опасные моменты почти не возникали.



Постепенно "Юнайтед" стал прибавлять, доставив немало неприятных моментов Кепе Аррисабалаге. Свой лучший шанс открыть счет "дьяволы" создали незадолго до перерыва, когда Антони вышел практически один на один, но не попал в створ.



Во втором тайме "Челси" выравнял игру, но моменты при этом возникать перестали. Этот штиль длился до 73-й минуты, когда Трево Чалоба пробил головой в перекладину. Соперник ответил на это дальним ударом Бруну Фернандеша — немного неточно.



Ключевой момент матча случился на 84-й минуте, когда вышедший на замену у "Юнайтед" Скотт Мактоминей борцовским приемом повалил в штрафной Бройю, а Жоржиньо реализовал назначенный пенальти — 1:0.



Однако это был еще не конец. На четвертой компенсированной минуте "дьяволам" удалось уйти от поражения. Это Каземиро пробил головой. И хотя Кепа перевел мяч в перекладину и затем забрал его, снаряд успел полностью пересечь линию — 1:1.



Матч был немного скучным, однако в концовке команды это с лихвой компенсировали, расписав захватывающую ничью.



"Челси" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче