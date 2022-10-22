"Челси" и МЮ разошлись миром, обменявшись голами в концовке
Обменявшись голами в концовке матча, "Челси" и "Манчестер Юнайтед" разошлись миром — 1:1.
По сравнению с безголевым матчем против "Брентфорда" посреди недели в стартовом составе "синих" произошло четыре изменения. Это Тиаго Силва, Бен Чилуэлл, Рахим Стерлинг и Пьер-Эмерик Обамеянг появились вместо Калиду Кулибали, Конора Галлахера, Кая Хаверца и Армандо Бройи.
В стартовый состав "красных дьяволов" вернулся поправивший свое здоровье Кристиан Эриксен, заменив Фреда.
На девятой минуте защитник гостей Люк Шоу отметился слегка неточным ударом с дистанции, но в целом игра в начале матча была равной, а опасные моменты почти не возникали.
Постепенно "Юнайтед" стал прибавлять, доставив немало неприятных моментов Кепе Аррисабалаге. Свой лучший шанс открыть счет "дьяволы" создали незадолго до перерыва, когда Антони вышел практически один на один, но не попал в створ.
Во втором тайме "Челси" выравнял игру, но моменты при этом возникать перестали. Этот штиль длился до 73-й минуты, когда Трево Чалоба пробил головой в перекладину. Соперник ответил на это дальним ударом Бруну Фернандеша — немного неточно.
Ключевой момент матча случился на 84-й минуте, когда вышедший на замену у "Юнайтед" Скотт Мактоминей борцовским приемом повалил в штрафной Бройю, а Жоржиньо реализовал назначенный пенальти — 1:0.
Однако это был еще не конец. На четвертой компенсированной минуте "дьяволам" удалось уйти от поражения. Это Каземиро пробил головой. И хотя Кепа перевел мяч в перекладину и затем забрал его, снаряд успел полностью пересечь линию — 1:1.
Матч был немного скучным, однако в концовке команды это с лихвой компенсировали, расписав захватывающую ничью.
"Челси" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
22.10.2022 21:25
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Последние комментарии:
Изичайшая победа для Короля Шона над какой-то Яной.
Даже сомнений не было в его победе, абсолютно по делу
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какой то продажный турнир в е6аном дубае
(ответить)
Английские комментаторы Брою Брожей называют. Почему такие споры вокруг Пулишича и нет споров вокруг Брожи?)
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Потерять очки на последней секунде еще паскуднее чем влететь аутсайдеру и потерять очки на ровном месте.Челси всего лишь 3-4 место в этом сезоне, увы...
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говно.
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Менди бы потащил.
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Не теряюсь. Оказалось, что они раздолбайничают со всякими Виллами и Брентфордами, но собираются и играют образцово с командами сильнее.
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Как же сакер сосёт)))0
22.10.2022 12:47 #
takernotagiver
С такой обороной как у Чулси для Манчестера матч станет лёгкой прогулкой)
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22.10.2022 13:52 # удалить
narcot
Не теряйся после матча
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Источник: http://fapl.ru/posts/96303/?c=1
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Брожа
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И снова лича топовый. Надо было бить ебало пенсам, был бы ещё лучше
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Говорю же ЛИВЕРПУЛЬ превращается фк членси.
Клопп сука я тея убью не дай GOD!
(ответить)
Поттер все еще нащупывает игру. Маунт топарь, за каждый мяч боролся до конца. В целом думаю МЮ немного переиграл нас. Столько моментов просто Рэшфорд просрал. Ничья справедливый резалт. С Канте и Рисом Джеймсом разъебали бы)))
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Пздц трудная игра выдалась при чем обеим командам. Очень энергозатратный матч.
Томини идиот мля, ну брит хули с него взять...
Каземиро невероятно удачно пробил, спас просто.
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Вот же лахи
судья им на пеналь и на те три очка,а эти лахи пропустили ОРУ ууууууууууу
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Нужно Мактоминея наказать за такую ху*ню, чтобы такое не повторилось больше. Такой хернёй Магуайр занимался
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Муму пободрее смотрелся канеш…
Едем дальше, юфц))
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Игра была равна, играли два .......)
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Стоит признать еще много работы у нас. Играли на равне. Пеивый тайм за мю второй за Челси а нужно как Сити превосходить соперника по полной!
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22.10.2022 21:14 #
gucman
Это Челси, блять, это - ЧЕЛСИ
Источник: http://fapl.ru/posts/96318/?c=1#c7664602
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После увольнения Конте проклял Челси и теперь только ничейки с ними на мосту катаем)
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