Гвардиола: "Один из тяжелейших матчей"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал победу 3:1 над "Брайтоном" "одним из тяжелейших матчей".

В субботу "Сити" удалось реабилитироваться за поражение 1:0 от "Ливерпуля" в прошлый уикенд, одолев дома "Брайтон".



Однако до гола Кевина Де Брюйне за 15 минут до конца игра и счет были довольно скользкими для "горожан", и Гвардиола заранее знал, что его команде будет непросто.



"Соперник решил играть против нас с персональной опекой на поле, и нам повезло, что у нас нашлось мастерство для третьего гола".



"У нас были небольшие проблемы. Это один из тяжелейших матчей, что только могут быть, но мы взяли три очка после поражения на "Энфилде".



"Соперник невероятно хорошо работает с мячом, а с этими двумя парнями в полузащите они являются по-настоящему хорошей командой".



"В такого рода моменты мы должны быть стойкими и понимать, что тяжело будет до конца. Кевин забил великолепный гол, но мы знали, что нам придется сражаться до конца, чтобы избежать ничьи или поражения", — сообщил Гвардиола BBC.