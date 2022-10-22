Клопп рассказал о потере Тиаго с "воспалением уха"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как его команда лишилась полузащитника Тиаго Алькантары перед матчем против "Ноттингем Форест".

На выездной матч против "Форест" Клопп неожиданно выпустил с первых минут Кертиса Джонса, однако это стало вынужденной мерой.



После поражения 1:0 Юрген поведал, что изначально планировал сделать ставку на Тиаго, однако у того возникли проблемы со здоровьем.



"Я не думал выпускать Кертиса в стартовом составе, но Тиаго проснулся в 5:15 утра с болью от воспаления в ухе. Он был вынужден отправиться в госпиталь, после чего мы отправили его домой", — цитирует Клоппа Daily Mail.