Дубль Холанда помог "Сити" победить "Брайтон"

"Манчестер Сити" реабилитировался за поражение от "Ливерпуля", победив в домашних стенах "Брайтон" со счетом 2:1.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола отреагировал на поражение от "Ливерпуля", убрав из стартового состава Натана Аке, Илкая Гюндогана и Фила Фодена. Вместо них вышли Эмерик Лапорт, Джек Грилиш и Рияд Махрез.



А вот стартовый состав "чаек" не изменился по сравнению с ничейным матчем против "Ноттингем Форест".



"Сити" довольно расслабленно начал матч, принявшись затягивать удавку на шее соперника постепенно.



Первым опасным моментом стало падение Холанда в чужой штрафной на 20-й минуте. Эрлинг прокинул мяч себе на ход и запнулся о ногу голкипера, но рефери не увидел повода для назначения пенальти.



Впрочем, спустя пару минут хозяева все же открыли счет. Эдерсон ввел мяч в игру длинным пасом по центру, а Холанд проскочил мимо голкипера, оттеснил защитника и поразил пустые ворота — 1:0.



В дальнейшем "Сити", конечно, владел инициативой, но и "Брайтону" давал играть. Мяч неплохо держался у гостей, но потревожить Эдерсона им не удавалось.



А концовка первого тайма была отмечена назначением пенальти за фол на Бернарду Силве в чужой штрафной. Холанд пушечным ударом вогнал мяч в ворота с 11-метровой отметки — 2:0.



Второй тайм начался с того, что "чайки" отыграли один гол. Леандро Троссард нанес удар с границы штрафной площади в ближний угол ворот — 2:1.



Гол Троссарда заставил "Брайтон" поверить в себя. Гости пытались огрызаться, несмотря на настойчивые попытки "Сити" восстановить комфортную разницу в счете.



Развязка случилась на 75-й минуте, когда Кевин Де Брюйне нанес роскошный удар из-за пределов штрафной — 3:1. Вскоре игра стала затухать, ничего интересного уже не произошло.



"Брайтон" имел свои моменты и неплохо держал мяч, однако класс "Сити" оказался гораздо выше, и это нашло свое отражение на итоговом счете.



"Манчестер Сити" — "Брайтон". Отчет о матче