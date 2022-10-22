Дубль Холанда помог "Сити" победить "Брайтон"
"Манчестер Сити" реабилитировался за поражение от "Ливерпуля", победив в домашних стенах "Брайтон" со счетом 2:1.
Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола отреагировал на поражение от "Ливерпуля", убрав из стартового состава Натана Аке, Илкая Гюндогана и Фила Фодена. Вместо них вышли Эмерик Лапорт, Джек Грилиш и Рияд Махрез.
А вот стартовый состав "чаек" не изменился по сравнению с ничейным матчем против "Ноттингем Форест".
"Сити" довольно расслабленно начал матч, принявшись затягивать удавку на шее соперника постепенно.
Первым опасным моментом стало падение Холанда в чужой штрафной на 20-й минуте. Эрлинг прокинул мяч себе на ход и запнулся о ногу голкипера, но рефери не увидел повода для назначения пенальти.
Впрочем, спустя пару минут хозяева все же открыли счет. Эдерсон ввел мяч в игру длинным пасом по центру, а Холанд проскочил мимо голкипера, оттеснил защитника и поразил пустые ворота — 1:0.
В дальнейшем "Сити", конечно, владел инициативой, но и "Брайтону" давал играть. Мяч неплохо держался у гостей, но потревожить Эдерсона им не удавалось.
А концовка первого тайма была отмечена назначением пенальти за фол на Бернарду Силве в чужой штрафной. Холанд пушечным ударом вогнал мяч в ворота с 11-метровой отметки — 2:0.
Второй тайм начался с того, что "чайки" отыграли один гол. Леандро Троссард нанес удар с границы штрафной площади в ближний угол ворот — 2:1.
Гол Троссарда заставил "Брайтон" поверить в себя. Гости пытались огрызаться, несмотря на настойчивые попытки "Сити" восстановить комфортную разницу в счете.
Развязка случилась на 75-й минуте, когда Кевин Де Брюйне нанес роскошный удар из-за пределов штрафной — 3:1. Вскоре игра стала затухать, ничего интересного уже не произошло.
"Брайтон" имел свои моменты и неплохо держал мяч, однако класс "Сити" оказался гораздо выше, и это нашло свое отражение на итоговом счете.
"Манчестер Сити" — "Брайтон". Отчет о матче
22.10.2022 19:00
Просмотров: 988
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
бля пздц несправедливо что у челси вечно ломаются лидеры... джеймс, канте... да даже фофана по первым матчам неплох был. зато аспи, жорж, чик всегда в составе... а это не уровень никуя
(ответить)
Кукарелья и опорка у членче - это какули
(ответить)
У аспилихуеты радужная повязка оруу
(ответить)
Челы, это Вилат комментит на украинском на сетанте матч чулси-скум?
(ответить)
Сосайло ахахахах
"Манчестер Сити" реабилитировался за поражение от "Ливерпуля", победив в домашних стенах "Брайтон" со счетом 2:1.
Источник: http://fapl.ru/posts/96318/?c=1#c7664539
(ответить)
На данный момент, особенно в центре поля, Юнайтед выглядит сильнее по составу. Ничья будет норм результатом с Кукухой в ЦЗ.
(ответить)
«Медиазона»* и «Би-би-си» подтвердили гибель 7822 российских солдат на войне в Украине. Как минимум 41 из них — это мобилизованные за последний месяц
(ответить)
Вперёд ЧЕЛСИ!!!!!!!
(ответить)
Кукуруза, ты то хуле подпездываешь? Тоже потому что пока чтоивага параша на первом месте?)))
(ответить)
Тайкер? Типа на лондонский манер айкаешь?)))
(ответить)
думаю скам нагнет чулспсе
(ответить)
Ща тайкер тут размещает всех этих полторашек.)))
(ответить)
Алга Челсей!
(ответить)
Админ тоже не согласен с голом. Осталось понять, с каким
"Манчестер Сити" реабилитировался за поражение от "Ливерпуля", победив в домашних стенах "Брайтон" со счетом 2:1.
(ответить)
сита - позор футбола
даже бл хуже челсе
(ответить)
Даже с Брайтоном не могут достойно победить. Лохи позорные) Холланд гол с фолом и невразумительная пенка))) Ну к Кевину никаких вопросов) Сити - дно
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий