Дубль Холанда помог "Сити" победить "Брайтон"

Эрлинг Холанд "Манчестер Сити" реабилитировался за поражение от "Ливерпуля", победив в домашних стенах "Брайтон" со счетом 2:1.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола отреагировал на поражение от "Ливерпуля", убрав из стартового состава Натана Аке, Илкая Гюндогана и Фила Фодена. Вместо них вышли Эмерик Лапорт, Джек Грилиш и Рияд Махрез.

А вот стартовый состав "чаек" не изменился по сравнению с ничейным матчем против "Ноттингем Форест".

"Сити" довольно расслабленно начал матч, принявшись затягивать удавку на шее соперника постепенно.

Первым опасным моментом стало падение Холанда в чужой штрафной на 20-й минуте. Эрлинг прокинул мяч себе на ход и запнулся о ногу голкипера, но рефери не увидел повода для назначения пенальти.

Впрочем, спустя пару минут хозяева все же открыли счет. Эдерсон ввел мяч в игру длинным пасом по центру, а Холанд проскочил мимо голкипера, оттеснил защитника и поразил пустые ворота — 1:0.

В дальнейшем "Сити", конечно, владел инициативой, но и "Брайтону" давал играть. Мяч неплохо держался у гостей, но потревожить Эдерсона им не удавалось.

А концовка первого тайма была отмечена назначением пенальти за фол на Бернарду Силве в чужой штрафной. Холанд пушечным ударом вогнал мяч в ворота с 11-метровой отметки — 2:0.

Второй тайм начался с того, что "чайки" отыграли один гол. Леандро Троссард нанес удар с границы штрафной площади в ближний угол ворот — 2:1.

Гол Троссарда заставил "Брайтон" поверить в себя. Гости пытались огрызаться, несмотря на настойчивые попытки "Сити" восстановить комфортную разницу в счете.

Развязка случилась на 75-й минуте, когда Кевин Де Брюйне нанес роскошный удар из-за пределов штрафной — 3:1. Вскоре игра стала затухать, ничего интересного уже не произошло.

"Брайтон" имел свои моменты и неплохо держал мяч, однако класс "Сити" оказался гораздо выше, и это нашло свое отражение на итоговом счете.

"Манчестер Сити" — "Брайтон". Отчет о матче


Метки Брайтон, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2022 19:00

Количество просмотров Просмотров: 988

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. skydreams 22.10.2022 19:52 # skydreams
    бля пздц несправедливо что у челси вечно ломаются лидеры... джеймс, канте... да даже фофана по первым матчам неплох был. зато аспи, жорж, чик всегда в составе... а это не уровень никуя

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  2. narcot 22.10.2022 19:44 # narcot
    Кукарелья и опорка у членче - это какули

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  3. narcot 22.10.2022 19:41 # narcot
    У аспилихуеты радужная повязка оруу

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  4. hachidlo 22.10.2022 19:31 # hachidlo
    Челы, это Вилат комментит на украинском на сетанте матч чулси-скум?

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  5. narcot 22.10.2022 19:29 # narcot
    Сосайло ахахахах


    "Манчестер Сити" реабилитировался за поражение от "Ливерпуля", победив в домашних стенах "Брайтон" со счетом 2:1.

    Источник: http://fapl.ru/posts/96318/?c=1#c7664539

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  6. akado 22.10.2022 19:28 # akado
    На данный момент, особенно в центре поля, Юнайтед выглядит сильнее по составу. Ничья будет норм результатом с Кукухой в ЦЗ.

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  7. narcot 22.10.2022 19:27 # narcot
    «Медиазона»* и «Би-би-си» подтвердили гибель 7822 российских солдат на войне в Украине. Как минимум 41 из них — это мобилизованные за последний месяц

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  8. skydreams 22.10.2022 19:26 # skydreams
    Вперёд ЧЕЛСИ!!!!!!!

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  9. sexan 22.10.2022 19:26 # sexan
    Кукуруза, ты то хуле подпездываешь? Тоже потому что пока чтоивага параша на первом месте?)))

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  10. takernotagiver 22.10.2022 19:20 # takernotagiver
    Тайкер? Типа на лондонский манер айкаешь?)))

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  11. superperez101 22.10.2022 19:19 # superperez101
    думаю скам нагнет чулспсе

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  12. sexan 22.10.2022 19:19 # sexan
    Ща тайкер тут размещает всех этих полторашек.)))

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  13. chelsea-69 22.10.2022 19:13 # chelsea-69
    Алга Челсей!

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  14. takernotagiver 22.10.2022 19:11 # takernotagiver
    Админ тоже не согласен с голом. Осталось понять, с каким

    "Манчестер Сити" реабилитировался за поражение от "Ливерпуля", победив в домашних стенах "Брайтон" со счетом 2:1.

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  15. superperez101 22.10.2022 19:10 # superperez101
    сита - позор футбола
    даже бл хуже челсе

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  16. takernotagiver 22.10.2022 19:05 # takernotagiver
    Даже с Брайтоном не могут достойно победить. Лохи позорные) Холланд гол с фолом и невразумительная пенка))) Ну к Кевину никаких вопросов) Сити - дно

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  17. kukuruzko 22.10.2022 19:04 # kukuruzko
    КОРОЛИ!!!

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  18. true-manc 22.10.2022 19:02 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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