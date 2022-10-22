Клопп: "Не представляю, как мы умудрились проиграть "Форест"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не понимает, как его команда умудрилась проиграть "Ноттингем Форест".

В субботу "Ливерпуль" потерпел поражение от новичка Премьер-Лиги со счетом 1:0, так и не сумев ответить на гол Тайво Авоньи в начале второго тайма.



Клопп не понимает, как это произошло. Юрген сетует на плохую реализацию — особенно при стандартных положениях.



"Хуже ощущения быть не может. Это огромный, огромный удар по нам, потому что я не имею представления, как мы умудрились проиграть этот матч, если честно. Не сказать, что мы играли исключительно хорошо, да я и не ожидал этого, однако мы показали славную игру".



"Это была напряженная неделя, из-за чего нам пришлось сделать все эти изменения в составе, и было ясно, что нам придется сражаться. Парни сделали это. Почти все свои моменты соперник создал благодаря контратакам, когда мы слишком легко теряли мяч".



"Мы были опасны, от нас исходила настоящая угроза, а при стандартах мы создавали моменты в 100 процентах случаев. Больше всего жаль, что нам не удалось использовать все эти моменты, потому что невозможно создавать их еще лучше — когда ты доставляешь мяч до игрока, который оказывается совершенно один в штрафной, это идеальный розыгрыш стандарта".



"Если говорить о пропущенном голе, то мы отдали мяч в ситуации, когда этого не должно было случиться. Затем последовал стандарт, при котором мы действовали неряшливо, и соперник забил", — цитирует Клоппа BBC.