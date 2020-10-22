Тен Хаг: "Рассчитываю на Роналду в остатке сезона"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что по-прежнему не ожидает ухода Криштиану Роналду из клуба в январе.

После того, как Тен Хаг принял решение отстранить Роналду от участия в матче против "Челси", поползли слухи, что Криштиану собирается покинуть "Юнайтед" в зимнее трансферное окно.



Однако Тен Хаг не хочет отпускать Роналду и надеется, что их отношения вернутся в рабочее русло после скандального поведения 37-летнего португальца в матче против "Тоттенхэма".



"Это решение, которое принято на конкретный матч, а затем мы продолжим. Я открыт к этому. Для меня это единичный случай".



"Мы думаем то, что и сообщили в заявлении. Криштиану остается важной частью команды, и я рассчитываю на него в остатке сезона. Мы хотим реализовать свои амбиции".



Продлится ли его отсутствие после матча с "Челси"? Я так не думаю, нет. У меня нет таких намерений".



"Как я и сказал, я не хочу, чтобы нам его не хватало. Я хочу, чтобы он был в обойме, я хочу задействовать его в каждом матче, потому что он умеет оказывать влияние".



"У нас есть определенные стандарты, и это касается каждого игрока", — цитирует Тен Хага talkSPORT.