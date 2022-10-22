"Форест" шокировал "Ливерпуль"

Тайво Авоньи "Ноттингем Форест" нанес поражение 1:0 "Ливерпулю" и ушел с последнего места в Премьер-Лиге.

Относительно безголевого матча против "Брайтона" во вторник в стартовый состав "лесников" вернулись Шейху Куяте и Тайво Авоньи, заменив Бреннана Джонсона и Ореля Мангаля.

Наставник "красных" Юрген Клопп поменял половину полевых игроков, выпустив в старте свежих Энди Робертсона, Джеймса Милнера, Фабиньо, Харви Эллиотта и Кертиса Джонса.

"Ливерпуль" сразу же завладел инициативой и уже в начале матча создал два хороших момента, однако удар Фабиу Карвалью был отражен голкипером "Форест" Дином Хендерсоном, а Роберто Фирмино пробил головой мимо.

Вскоре хозяева отодвинули игру от своих ворот и даже смогли несколько раз потревожить Алиссона. Несмотря на подавляющее преимущество по владению мячом, атакам гостей не хватало остроты.

А вот второй тайм начался с гола "лесников". После розыгрыша штрафного Стив Кук прострелил с правого фланга в центр штрафной, где Авоньи нанес удар в штангу, после чего сам же сыграл на добивании — 1:0.

"Ливерпуль" активизировался и пошел отыгрываться, однако "Форест" достойно выдерживал это давление и вдобавок регулярно контратаковал. Порой казалось, что гости были ближе ко второму пропущенному голу, нежели ответному.

В концовке "красные", конечно, навалились, однако блестящая игра Хендерсона в воротах помогла "лесникам" отстоять победу. Более того, уже в компенсированное время Джонсон пробил в штангу при пустых воротах.

Тяжелые матчи против "Манчестер Сити" и "Вест Хэма" изрядно вымотали "Ливерпуль". "Форест" оказался более свежим и дерзким, практически не уступив своему грозному сопернику по моментам.

"Ноттингем Форест" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Ноттингем Форест, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2022 16:25

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. alexomck 22.10.2022 16:48 # alexomck
    Когда выгонят этого физрука на мороз. 4 сезон сливает, после победы в ЛЧ в 19м, чот полная уверенность, что и в этом сезоне ЛЧ сольют. Теперь он ещё и в этой второсортной АПЛ сливаться начал, как турнир этот уг чемп нафиг не нужен, но в 4ку надо попадать.
    Немчура аут, Джеррард ин.

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  2. great-alexander 22.10.2022 16:44 # great-alexander
    У Лесников хоть победы в кубке чемпионов есть в отличии от ман сити, не стыдно им проиграть

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  3. meshuggah 22.10.2022 16:39 # meshuggah
    ахаахахахахахааахахахаххааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
    подзаплупаль возвращется)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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  4. v-0987654321 22.10.2022 16:38 # v-0987654321
    Ливерпуль превращается фк членси это пздц
    Суки должны были разгромно про&#163;бать,за 1:0 спс должны сказать лесникам!

    Не игра а ашот мля

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  5. kellborn 22.10.2022 16:38 # kellborn
    Не смотрел, но уверен что Харви Эллиот был в основе. Без любовника Клоппа обойтись не могло.

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  6. gerrard08 22.10.2022 16:38 # gerrard08
    Ну хз. Распустить физиотерапевтов, медиком и прочую херню с клуба. Нормальный стартовый состав не получается набрать, не говоря уже о скамейке.

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  7. wilegend 22.10.2022 16:38 # wilegend
    22.10.2022 15:24 # удалить
    wilegend

    пздц состав у скузни еще и 4 4 2
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    Источник: http://fapl.ru/posts/96303/?c=1#c7664344


    На что он надеялся?

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  8. gucman 22.10.2022 16:37 # gucman
    Лyзepxyйцы, че с е6алом?

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  9. gucman 22.10.2022 16:36 # gucman
    Ахахахахахахахахахахахахаха

    (ответить)

  10. takernotagiver 22.10.2022 16:34 # takernotagiver
    Ноттингем >>>>>>>>>> Сити

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  11. brown-ale 22.10.2022 16:33 # brown-ale
    Это лол. И зачем было тужиться и обыгрывать Ман Сити?

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  12. true-manc 22.10.2022 16:32 # true-manc
    поздравляю всех адекватных фапловчан с поражением лузерх*йни)))

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  13. takernotagiver 22.10.2022 16:32 # takernotagiver
    Шити без арабского бабла

    Чемпион Англии: 1936/37, 1967/68
    Кубок Англии: 1904, 1934, 1956, 1969

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  14. danny949494 22.10.2022 16:31 # danny949494
    Удачи лузерпуку в Лиге Европы.

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  15. takernotagiver 22.10.2022 16:30 # takernotagiver
    Пациент (true-manc) явно с психологической травмой сексуального характера c необъяснимой тягой к продуктам жизнедеятельности:

    1) "так что твоя маман вытворяла во время беременности, малой?"
    2) "лгбт-активист на бровке, наротировал себе"
    3) "показывая заглотулькам их место - место на страпоне"
    4) "ты разве недостаточно какуль поел сегодня?))) ору с обжорки))"
    5) "норм скузнявая подстика покушала королевской спермочки и слилась"
    6) "норм скузнявая подстилка поела какуль по фактам и слилась, ору)))"
    7) "Когда цепляют очки - радуются неимоверно, начинают гегемонить друг друг, фантазировать о возрождении колбасы и бла-бла-бла, но потом жизнь расставляет всё на свои места (КОРОЛЕЙ на троне, лузерпуль на страпон)"
    8) "Малой, твоя мама продолжала работать на трассе во время беременности, что с тобой не так?)))"

    ___________________________

    Мой вердикт - пациент не приспособлен к общению с нормальными людьми, имеет психологическую травму на сексульной почве, девственник, живет с мамой, недоучился в школе. Лучшее место пребывания для него - вольер с обезьянами, где будут разделять его низменные увлечения.
    Искандер, требуется мнение эксперта.

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  16. madchester 22.10.2022 16:30 # madchester
    Обыграть Сити и просрать Ноттингему, Робин Гуды хуевы.

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  17. true-manc 22.10.2022 16:30 # true-manc
    Скузня из-за своих середняковских комплексов с КОРОЛЯМИ постоянно надрывает геморрой и прыгает выше головы, а потом бесславно сосирует - классика, о чем я предупреждал лузерпуков. Просто повторение истории начала сезона и комьюнити шилда 1 в 1, но необучаемые портовые тупицы перед матчем с форрест гампами уверовали в возрождение лузерх*йни и надеялись на разгром лесников ахахахахахахахахахахаха

    p.s. страпонессы, что с еб*лом?)))

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