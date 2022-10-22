"Форест" шокировал "Ливерпуль"

"Ноттингем Форест" нанес поражение 1:0 "Ливерпулю" и ушел с последнего места в Премьер-Лиге.

Относительно безголевого матча против "Брайтона" во вторник в стартовый состав "лесников" вернулись Шейху Куяте и Тайво Авоньи, заменив Бреннана Джонсона и Ореля Мангаля.



Наставник "красных" Юрген Клопп поменял половину полевых игроков, выпустив в старте свежих Энди Робертсона, Джеймса Милнера, Фабиньо, Харви Эллиотта и Кертиса Джонса.



"Ливерпуль" сразу же завладел инициативой и уже в начале матча создал два хороших момента, однако удар Фабиу Карвалью был отражен голкипером "Форест" Дином Хендерсоном, а Роберто Фирмино пробил головой мимо.



Вскоре хозяева отодвинули игру от своих ворот и даже смогли несколько раз потревожить Алиссона. Несмотря на подавляющее преимущество по владению мячом, атакам гостей не хватало остроты.



А вот второй тайм начался с гола "лесников". После розыгрыша штрафного Стив Кук прострелил с правого фланга в центр штрафной, где Авоньи нанес удар в штангу, после чего сам же сыграл на добивании — 1:0.



"Ливерпуль" активизировался и пошел отыгрываться, однако "Форест" достойно выдерживал это давление и вдобавок регулярно контратаковал. Порой казалось, что гости были ближе ко второму пропущенному голу, нежели ответному.



В концовке "красные", конечно, навалились, однако блестящая игра Хендерсона в воротах помогла "лесникам" отстоять победу. Более того, уже в компенсированное время Джонсон пробил в штангу при пустых воротах.



Тяжелые матчи против "Манчестер Сити" и "Вест Хэма" изрядно вымотали "Ливерпуль". "Форест" оказался более свежим и дерзким, практически не уступив своему грозному сопернику по моментам.



"Ноттингем Форест" — "Ливерпуль". Отчет о матче