"Форест" шокировал "Ливерпуль"
"Ноттингем Форест" нанес поражение 1:0 "Ливерпулю" и ушел с последнего места в Премьер-Лиге.
Относительно безголевого матча против "Брайтона" во вторник в стартовый состав "лесников" вернулись Шейху Куяте и Тайво Авоньи, заменив Бреннана Джонсона и Ореля Мангаля.
Наставник "красных" Юрген Клопп поменял половину полевых игроков, выпустив в старте свежих Энди Робертсона, Джеймса Милнера, Фабиньо, Харви Эллиотта и Кертиса Джонса.
"Ливерпуль" сразу же завладел инициативой и уже в начале матча создал два хороших момента, однако удар Фабиу Карвалью был отражен голкипером "Форест" Дином Хендерсоном, а Роберто Фирмино пробил головой мимо.
Вскоре хозяева отодвинули игру от своих ворот и даже смогли несколько раз потревожить Алиссона. Несмотря на подавляющее преимущество по владению мячом, атакам гостей не хватало остроты.
А вот второй тайм начался с гола "лесников". После розыгрыша штрафного Стив Кук прострелил с правого фланга в центр штрафной, где Авоньи нанес удар в штангу, после чего сам же сыграл на добивании — 1:0.
"Ливерпуль" активизировался и пошел отыгрываться, однако "Форест" достойно выдерживал это давление и вдобавок регулярно контратаковал. Порой казалось, что гости были ближе ко второму пропущенному голу, нежели ответному.
В концовке "красные", конечно, навалились, однако блестящая игра Хендерсона в воротах помогла "лесникам" отстоять победу. Более того, уже в компенсированное время Джонсон пробил в штангу при пустых воротах.
Тяжелые матчи против "Манчестер Сити" и "Вест Хэма" изрядно вымотали "Ливерпуль". "Форест" оказался более свежим и дерзким, практически не уступив своему грозному сопернику по моментам.
"Ноттингем Форест" — "Ливерпуль". Отчет о матче
22.10.2022 16:25
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Последние комментарии:
Когда выгонят этого физрука на мороз. 4 сезон сливает, после победы в ЛЧ в 19м, чот полная уверенность, что и в этом сезоне ЛЧ сольют. Теперь он ещё и в этой второсортной АПЛ сливаться начал, как турнир этот уг чемп нафиг не нужен, но в 4ку надо попадать.
Немчура аут, Джеррард ин.
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У Лесников хоть победы в кубке чемпионов есть в отличии от ман сити, не стыдно им проиграть
(ответить)
ахаахахахахахааахахахаххааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
подзаплупаль возвращется)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
(ответить)
Ливерпуль превращается фк членси это пздц
Суки должны были разгромно про£бать,за 1:0 спс должны сказать лесникам!
Не игра а ашот мля
(ответить)
Не смотрел, но уверен что Харви Эллиот был в основе. Без любовника Клоппа обойтись не могло.
(ответить)
Ну хз. Распустить физиотерапевтов, медиком и прочую херню с клуба. Нормальный стартовый состав не получается набрать, не говоря уже о скамейке.
(ответить)
22.10.2022 15:24 # удалить
wilegend
пздц состав у скузни еще и 4 4 2
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/96303/?c=1#c7664344
На что он надеялся?
(ответить)
Лyзepxyйцы, че с е6алом?
(ответить)
Ахахахахахахахахахахахахаха
(ответить)
Ноттингем >>>>>>>>>> Сити
(ответить)
Это лол. И зачем было тужиться и обыгрывать Ман Сити?
(ответить)
поздравляю всех адекватных фапловчан с поражением лузерх*йни)))
(ответить)
Шити без арабского бабла
Чемпион Англии: 1936/37, 1967/68
Кубок Англии: 1904, 1934, 1956, 1969
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Удачи лузерпуку в Лиге Европы.
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Пациент (true-manc) явно с психологической травмой сексуального характера c необъяснимой тягой к продуктам жизнедеятельности:
1) "так что твоя маман вытворяла во время беременности, малой?"
2) "лгбт-активист на бровке, наротировал себе"
3) "показывая заглотулькам их место - место на страпоне"
4) "ты разве недостаточно какуль поел сегодня?))) ору с обжорки))"
5) "норм скузнявая подстика покушала королевской спермочки и слилась"
6) "норм скузнявая подстилка поела какуль по фактам и слилась, ору)))"
7) "Когда цепляют очки - радуются неимоверно, начинают гегемонить друг друг, фантазировать о возрождении колбасы и бла-бла-бла, но потом жизнь расставляет всё на свои места (КОРОЛЕЙ на троне, лузерпуль на страпон)"
8) "Малой, твоя мама продолжала работать на трассе во время беременности, что с тобой не так?)))"
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Мой вердикт - пациент не приспособлен к общению с нормальными людьми, имеет психологическую травму на сексульной почве, девственник, живет с мамой, недоучился в школе. Лучшее место пребывания для него - вольер с обезьянами, где будут разделять его низменные увлечения.
Искандер, требуется мнение эксперта.
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Обыграть Сити и просрать Ноттингему, Робин Гуды хуевы.
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Скузня из-за своих середняковских комплексов с КОРОЛЯМИ постоянно надрывает геморрой и прыгает выше головы, а потом бесславно сосирует - классика, о чем я предупреждал лузерпуков. Просто повторение истории начала сезона и комьюнити шилда 1 в 1, но необучаемые портовые тупицы перед матчем с форрест гампами уверовали в возрождение лузерх*йни и надеялись на разгром лесников ахахахахахахахахахахаха
p.s. страпонессы, что с еб*лом?)))
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