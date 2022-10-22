Поттер поддержал Тен Хага, наказавшего Роналду

Грэм Поттер Главный тренер "Челси" Грэм Поттер поддержал решение своего коллеги Эрика Тен Хага из "Манчестер Юнайтед" наказать нападающего Криштиану Роналду.

Субботний матч Премьер-Лиги против "Челси" подопечные Тен Хага сыграют без Роналду, который был наказан за отказ выйти на замену против "Тоттенхэма".

По мнению Поттера, это может стать проблемой в краткосрочной перспективе, но если ориентироваться на долгосрок, то решение наказать самого авторитетного игрока в раздевалке абсолютно оправданно.

"Он (Тен Хаг) принял это решение, и порой ты вынужден это сделать. Клуб поддержал его в этом".

"Я не знаю всей истории, поэтому мне было бы сложно комментировать это в полной мере, но с философской точки зрения, порой ты должен поступать так, как будет лучше для коллектива, культуры и атмосферы. Возможно, после этого будут краткосрочные последствия, которые заденут тебя, но если ты веришь, что это правильно, то так и нужно поступить", — цитирует Поттера Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Поттер, Роналду, Тен Хаг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2022 16:00

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  1. gidro-met 22.10.2022 16:39 # gidro-met
    Да это всё сценарий, в котором КриРо должен только против аутсайдеров играть и побеждать чаще. С лидерами он только тянет МЮ вниз

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