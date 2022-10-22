Поттер поддержал Тен Хага, наказавшего Роналду

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер поддержал решение своего коллеги Эрика Тен Хага из "Манчестер Юнайтед" наказать нападающего Криштиану Роналду.

Субботний матч Премьер-Лиги против "Челси" подопечные Тен Хага сыграют без Роналду, который был наказан за отказ выйти на замену против "Тоттенхэма".



По мнению Поттера, это может стать проблемой в краткосрочной перспективе, но если ориентироваться на долгосрок, то решение наказать самого авторитетного игрока в раздевалке абсолютно оправданно.



"Он (Тен Хаг) принял это решение, и порой ты вынужден это сделать. Клуб поддержал его в этом".



"Я не знаю всей истории, поэтому мне было бы сложно комментировать это в полной мере, но с философской точки зрения, порой ты должен поступать так, как будет лучше для коллектива, культуры и атмосферы. Возможно, после этого будут краткосрочные последствия, которые заденут тебя, но если ты веришь, что это правильно, то так и нужно поступить", — цитирует Поттера Daily Mail.