Агент: "Холанд может стать первым игроком за 1 миллиард фунтов"
Агент Эрлинга Холанда заявила, что нападающий "Манчестер Сити" может стать первым игроком, за которого заплатят 1 миллиард фунтов.
Минувшим летом Холанда перебрался в "Сити" из дортмундской "Боруссии" за 51 млн. фунтов, но эта цена была обусловлена исключительно прописанными в контракте отступными.
Очевидно, сейчас Эрлинг, забивший 20 голов в 14 матчах за "горожан", стоит гораздо дороже, однако агент Рафаэля Пимента ожидает, что в будущем рыночная стоимость 22-летнего норвежца вырастет еще.
"Думаю, Эрлинг может стать первым игроком, чей трансфер будет стоить около 1 миллиарда фунтов. Если вы сложите его футбольную стоимость, его имиджевые права, его ценность для спонсоров, то там определенно будет 1 миллиард фунтов. Сравнивать Эрлинга с Мбаппе — это нормально, значит вы представляете себе реалии трансферного рынка", — цитирует Пименту Daily Mail.
22.10.2022 15:00
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