Заха готов покинуть "Пэлас" свободным агентом

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха готов отказаться от переговоров со своим клубом о новом контракте.

В предыдущие годы Заха неоднократно пытался покинуть "Пэлас" ради большого клуба, ранее в своей карьере не сумев заиграть в "Манчестер Юнайтед".



Однако сейчас карты в руках Уилфрида, потому что его контракт с "орлами" истекает в конце этого сезона.



Главный тренер "Пэлас" Патрик Виейра уже пообещал сделать все возможное, чтобы сохранить Заху, однако Daily Mail, ссылаясь на журналиста Дэвида Орнстейна, утверждает, что Уилфрид не планирует обсуждать продление сотрудничества с "орлами".



29-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара хочет посмотреть, какие варианты у него будут в конце сезона, когда он станет свободным агентом.



Добавим Заха является лучшим бомбардиром "Пэлас" в этом сезоне с пятью голами, включая победный против "Вулверхэмптона" в минувший вторник.