Гимараэс: "Хочу стать легендой "Ньюкасла"

Бруно Гимараэс Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс заявил, что хочет стать легендой своего клуба.

Покупка Гимараэса у "Лиона" за 40 миллионов фунтов в январе стала большой трансферной удачей для "Ньюкасла".

Бруно проявляет себя так хорошо, что в прессе даже появились слухи об интересе к нему со стороны "Реала". Однако 24-летний бразилец планирует остаться на "Сент-Джеймс Парк" надолго.

"Здесь лучший стадион в Англии и лучшая атмосфера в Премьер-Лиге. Когда мы играем дома, то словно играем 12 игроками, всегда. Их поддержка великолепна. Здесь соперникам приходится очень сложно, а фанаты располагаются так близко к полю".

"Всегда приятно слышать похвалу в свой адрес. Это еще один источник мотивации, но это только мой первый полный сезон в "Ньюкасле". Впереди еще длинный путь. Я обожаю играть здесь. Я люблю эту связь с фанатами и хочу стать легендой здесь", — сообщил Гимараэс Sky Sports.


Метки Гимараэс, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2022 13:00

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  1. gary47 22.10.2022 13:33 # gary47
    Молодец. НЮ очень повезло с таким трансфером

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  2. true-manc 22.10.2022 13:19 # true-manc
    ГЕРЦОГ!!!

    Удачи братьям из Ньюкасла

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