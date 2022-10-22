Гимараэс: "Хочу стать легендой "Ньюкасла"

Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс заявил, что хочет стать легендой своего клуба.

Покупка Гимараэса у "Лиона" за 40 миллионов фунтов в январе стала большой трансферной удачей для "Ньюкасла".



Бруно проявляет себя так хорошо, что в прессе даже появились слухи об интересе к нему со стороны "Реала". Однако 24-летний бразилец планирует остаться на "Сент-Джеймс Парк" надолго.



"Здесь лучший стадион в Англии и лучшая атмосфера в Премьер-Лиге. Когда мы играем дома, то словно играем 12 игроками, всегда. Их поддержка великолепна. Здесь соперникам приходится очень сложно, а фанаты располагаются так близко к полю".



"Всегда приятно слышать похвалу в свой адрес. Это еще один источник мотивации, но это только мой первый полный сезон в "Ньюкасле". Впереди еще длинный путь. Я обожаю играть здесь. Я люблю эту связь с фанатами и хочу стать легендой здесь", — сообщил Гимараэс Sky Sports.