Джеймс: "Хирург сказал, что я пропущу около двух месяцев"
Защитник "Челси" Рис Джеймс сообщил, что ожидает пропустить около двух месяцев после перенесенной операции на колене.
Ранее в октябре Джеймс повредил свое колено в выездном матче Лиги Чемпионов против "Милана", а по возвращении в Лондон Рис был вынужден перенести операцию.
Изначально ожидалось, что Джеймс будет основным правым защитником сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре, однако прогноз хирурга не оставляет Рису никаких шансов на участие в турнире.
"После матча у меня не было ощущения, что это слишком серьезно. Я остался на еще один день в Милане и думал, что это просто небольшая болячка".
"Кажется, через день или два я увиделся с хирургом. Он сказал мне, что я пропущу около двух месяцев", — цитирует Джеймса Daily Mail.
22.10.2022 12:00
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