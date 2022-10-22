Джеймс: "Хирург сказал, что я пропущу около двух месяцев"

Защитник "Челси" Рис Джеймс сообщил, что ожидает пропустить около двух месяцев после перенесенной операции на колене.

Ранее в октябре Джеймс повредил свое колено в выездном матче Лиги Чемпионов против "Милана", а по возвращении в Лондон Рис был вынужден перенести операцию.



Изначально ожидалось, что Джеймс будет основным правым защитником сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре, однако прогноз хирурга не оставляет Рису никаких шансов на участие в турнире.



"После матча у меня не было ощущения, что это слишком серьезно. Я остался на еще один день в Милане и думал, что это просто небольшая болячка".



"Кажется, через день или два я увиделся с хирургом. Он сказал мне, что я пропущу около двух месяцев", — цитирует Джеймса Daily Mail.