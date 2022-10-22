Хау объяснил, почему "Ньюкасл" отправится в Саудовскую Аравию

Наставник "Ньюкасла" Эдди Хау объяснил, почему его команда решила устроить тренировочный сбор в Саудовской Аравии во время Чемпионата Мира в Катаре.

Накануне "Ньюкасл" объявил, что с 4 по 10 декабря команда Хау будет гостить в Саудовской Аравии, где сыграет товарищеский матч с местным чемпионом "Аль-Хилялем".



Прежде "Ньюкасл" неоднократно критиковали за слишком тесные связи со страной своих владельцев, однако Хау уверяет, что в данном случае им движут чисто футбольные причины.



"Я верю, что лучшая вещь для команды — это увезти команду по примеру предсезонного периода. Подальше от отвлекающих факторов, чтобы по-настоящему поработать на тренировках, улучшить командный дух и, надеюсь, провести время в хороших погодных условиях, поэтому мы так и поступили. Здесь чисто футбольные причины", — цитирует Хау Daily Mail.



