Тен Хаг: "Мы должны выиграть у "Челси"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его команда обязана добыть победу против "Челси" в субботу.

"Юнайтед" отправляется на "Стэмфорд Бридж", отставая всего на одно очко от замыкающего топ-4 Премьер-Лиги "Челси".



Тен Хаг обещает, что "красные дьяволы" будут играть на победу, и призывает подопечных отстраниться от внешнего шума.



"Мы думаем только о "Челси". Нам предстоит сыграть большой матч, и все мое внимание, все внимание персонала, все внимание игроков на этом матче. Мы должны выиграть этот матч и сделать все, что в наших силах. Поэтому нам требуется полная концентрация, чтобы подготовиться к матчу и сыграть в свою лучшую игру".



"Когда ты играешь в футбол на топ-уровне, порой есть слухи и шум, но ты должен сосредоточиться на своей работе, а для нас это значит проявить себя завтра", — цитирует Тен Хага Sky Sports.