Клопп ожидает решения FA о дисквалификации

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал свою вину перед FA и теперь ожидает решения насчет дисквалификации.

Напомним, Клопп был обвинен Ассоциацией в неподобающем поведении в концовке победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в прошлое воскресенье (1:0).



И хотя на своей пресс-конференции в пятницу Клопп не сказал, что он ответил FA, The Guardian предполагает, что Юрген признал свою вину.



На следующей неделе независимая комиссия Ассоциации соберется, чтобы принять решение о наказании для Клоппа, которому грозит дисквалификация на один матч и денежный штраф, хотя есть вероятность, что санкции окажутся даже строже.



Если Юрген не будет апеллировать к наказанию, то, вероятно, пропустит домашний матч Премьер-Лиги против "Лидса" в следующую субботу.