Гвардиола: "Я верю в "Ливерпуль" больше, чем Клопп"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что верит в "Ливерпуль" больше, чем Юрген Клопп.
Еще до поражения 1:0 на "Энфилде" в прошлый уикенд Гвардиола сказал, что "Ливерпуль" остается главным конкурентом его команды в борьбе за титул Премьер-Лиги. В то же время Клопп высказывался довольно скептично насчет шансов "красных" завоевать титул.
Гвардиола по-прежнему чувствует, что исключать "Ливерпуль" из чемпионской гонки нельзя, ведь еще столь многое может случиться.
"Судя по моим высказываниям, я верю в "Ливерпуль" больше, чем их собственный тренер. Позади только 10 матчей, посреди сезона будет Чемпионат Мира, и предстоит сыграть еще много матчей, включая в Европе и кубковых соревнованиях. Также могут оказать влияние травмы".
"Если бы оставалось шесть или семь матчей, то другое дело, но когда позади только 10 матчей, еще миллион вещей может случиться", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.
22.10.2022 08:00
Просмотров: 687
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
соломку стелит шарлатан
(ответить)
Клопп король. Пеп боится Ливерпульчика
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий