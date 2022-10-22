Гвардиола: "Я верю в "Ливерпуль" больше, чем Клопп"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что верит в "Ливерпуль" больше, чем Юрген Клопп.

Еще до поражения 1:0 на "Энфилде" в прошлый уикенд Гвардиола сказал, что "Ливерпуль" остается главным конкурентом его команды в борьбе за титул Премьер-Лиги. В то же время Клопп высказывался довольно скептично насчет шансов "красных" завоевать титул.



Гвардиола по-прежнему чувствует, что исключать "Ливерпуль" из чемпионской гонки нельзя, ведь еще столь многое может случиться.



"Судя по моим высказываниям, я верю в "Ливерпуль" больше, чем их собственный тренер. Позади только 10 матчей, посреди сезона будет Чемпионат Мира, и предстоит сыграть еще много матчей, включая в Европе и кубковых соревнованиях. Также могут оказать влияние травмы".



"Если бы оставалось шесть или семь матчей, то другое дело, но когда позади только 10 матчей, еще миллион вещей может случиться", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.