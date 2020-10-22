Тен Хаг поставил ультиматум перед Роналду

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг поставил ультиматум перед нападающим Криштиану Роналду, который теперь сможет вернуться к выступлениям за клуб только после извинений.

На своей пресс-конференции в пятницу Тен Хаг подтвердил, что Роналду отказался выйти на замену в концовке матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", вместо этого скрывшись в подтрибунном тоннеле "Олд Траффорд".



После победы 2:0 над "шпорами" Криштиану объяснил свое поведение тем, что поддался эмоциям, однако никакого раскаяния в словах 37-летнего португальца не прозвучало.



Как утверждает The Telegraph, Тен Хаг поговорил с Роналду и дал тому понять, что Криштиану будет реабилитирован лишь после того, как принесет извинения. И руководство клуба полностью поддерживает Эрика в этом.



До открытия зимнего трансферного окна "Юнайтед" предстоит сыграть еще девять матчей, и Роналду рискует их пропустить, если не извинится за свое поведение.