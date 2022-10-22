Джеррард прокомментировал свое увольнение из "Виллы"

Стивен Джеррард выпустил прощальное заявление по поводу своего увольнения с поста главного тренера "Астон Виллы".

Провалил старт нового сезона, после поражения 3:0 от "Фулхэма" в минувшую среду Джеррард был уволен "Виллой" со своего поста.



Стивен жалеет, что не смог реализовать свои амбиции на "Вилла Парк", но благодарит бирмингемский клуб за этот шанс.



"Я бы хотел поблагодарить каждого, кто связан с футбольным клубом "Астон Вилла", за их поддержку на протяжении моего времени здесь. Я бы лично хотел поблагодарить совет директоров, игроков и весь персонал за их упорную работу".



"Что касается фанатов, то мне жаль, что у нас не сложилось. Однако я в долгу перед вами за то, как вы приняли меня в своем клубе и продолжали подстегивать команду в сложные времена".



"Астон Вилла" — клуб с особенной историей, и я по-настоящему хотел вернуться к этим памятным достижениям, но, к сожалению, этому не суждено было случиться".



"Я желаю каждому в клубе всего наилучшего в будущем", — гласит заявление Джеррарда.