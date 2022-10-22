13-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 22 октября, четырьмя поединками стартует 13-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ЛИВЕРПУЛЬ 14:30 Онлайн-трансляция



"Ноттингем Форест" открывал счет в каждом из трех последних домашних матчей, но не выиграл ни одного из них. "Ливерпуль" не одержал ни одной победы на выезде в этом сезоне Премьер-Лиги (2 ничьи, 2 поражения). В 10 последних встречах "лесников" и "красных" в рамках высшего дивизиона ни разу не побеждали гости.



Крайний защитник "Форест" Харри Тоффоло выбыл из строя с травмой задней поверхности бедра. Ренан Лоди пропустит четвертый матч кряду из-за травмы лодыжки. Льюис О'Брайен под вопросом.



"Ливерпуль" устроит фитнес-тест для нападающего Дарвина Нуньеса. Ибраима Конате и Наби Кейта возвращаются в общую группу с понедельника.



ЭВЕРТОН — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00



"Эвертон" проиграл все три последних матча в Премьер-Лиге с общим счетом 1:5. В этом сезоне "Кристал Пэлас" потерпел три поражения в чемпионате, причем все три случились от команд, которые сейчас располагаются в топ-4. "Орлы" могут похвастать только одной победой в 15 последних встречах с "ирисками" в рамках Премьер-Лиги — 3:1 на "Селхерст Парк" в декабре 2021.



Защитник Мейсон Холгейт вернулся из лазарета "Эвертона" и может сыграть впервые с конца августа.



Полузащитник "Пэлас" Уилл Хьюз оправился после вирусного заболевания. Натан Фергюсон преодолел череду травм, но играть еще не готов. Шейк Дукуре дисквалифицирован после пяти желтых карточек в сезоне.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — БРАЙТОН 17:00 Онлайн-трансляция



Поражение 1:0 от "Ливерпуля" в прошлый уикенд прервало 21-матчевую беспроигрышную серию "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге. "Брайтон" не знает побед уже четыре поединка чемпионата кряду (2 ничьи, 2 поражения), причем в трех последних даже не забивал. "Горожане" ни разу не уступили в 12 последних домашних встречах с "чайками" в чемпионате (10 побед, 2 ничьи).



Защитник "Сити" Джон Стоунс возобновил полноценные тренировки после пяти пропущенных матчей с травмой задней поверхности бедра. Кайл Уолкер и Калвин Филлипс продолжают лечиться.



Защитник "Брайтона" Леви Колуилл может вернуться после травмы лодыжки. Несколько игроков находятся под вопросом.



ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30 Онлайн-трансляция



"Челси" не проиграл ни одного из семи матчей при Грэме Поттере, одержав пять побед. "Манчестер Юнайтед" выиграл три из четырех последних выездных поединков чемпионата (1 поражение). "Синие" не знают побед уже в девяти встречах с "красными дьяволами" в Премьер-Лиги (6 ничьих, 3 поражения).



Нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду пропустит этот выезд в качестве наказания за то, что отказался выйти на замену против "Тоттенхэма" в минувшую среду. Харри Магуайр и Антони Мартиаль по-прежнему травмированы.



Полузащитник "Челси" Конор Галлахер оправился после болезни. Весле Фофана, Рис Джеймс и Нголо Канте остаются в лазарете.