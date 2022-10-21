Кулусевски рискует задержаться в лазарете до конца декабря

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал, что отсутствие вингера Деяна Кулусевски может продлиться до конца декабря.

22-летний Кулусевски в отличной форме начал новый сезон, забив один гол и отдав три результативные передачи в семи матчах Премьер-Лиги.



Однако поездка в сборную Швеции в прошлом месяце обернулась для Деяна травмой задней поверхности бедра.



Восстановление Кулусевски изрядно затягивается, и Конте опасается, что Деян снова сможет сыграть за "Тоттенхэм" уже после Чемпионата Мира в Катаре.



"Да, возможно. Его восстановление шло хорошо, а затем в один день ситуация ухудшилась. Когда так происходит, ты вынужден начинать заново. Тебе нужно время".



"У нас есть медицинский департамент, который должен решать такие проблемы как можно быстрее. Если ты хорош в решении таких проблем, это может принести тебе очки".



"Кулусевски травмирован, как и Ришарлисон. Лукас (Моура) не готов выходить в старте. Такого рода ситуация создает большие сложности".



"Хорошо, что Харри (Кейн) и Сонни находятся в здравии. Потому что иначе мне бы самому пришлось надеть бутсы и сыграть!" — цитирует Конте Evening Standard.