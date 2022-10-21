Красная карточка Дугласа Луиса отменена

Дуглас Луис Красная карточка, показанная полузащитнику "Астон Виллы" Дугласу Луису в матче против "Фулхэма", была отменена в результате апелляции.

Луис был удален около часовой отметки матча Премьер-Лиги в минувший четверг, забодав нападающего "Фулхэма" Александара Митровича. Оставшись вдесятером, "Вилла" пропустила еще дважды и в итоге потерпела поражение 3:0.

После этого поражения бирмингемский клуб объявил об увольнении Стивена Джеррарда и сейчас ищет себе нового главного тренера.

Возможно, для Джеррарда все сложилось бы по-другому, если бы не это удаление — независимая комиссия FA признала, что рефери Майкл Оливер и система VAR ошиблись с красной карточкой.

Таким образом, 24-летний бразилец не будет дисквалифицирован и уже в воскресенье сможет сыграть против "Брентфорда".


Метки FA, Астон Вилла, Луис, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2022 22:00

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