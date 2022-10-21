Габриэль связал свое будущее с "Арсеналом" до 2027 года

Габриэль Магальяэс Защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2027 года.

Габриэль выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Лилля" в сентябре 2020, приняв участие в 81 матче во всех соревнованиях.

В этом сезоне 24-летний бразилец сформировал надежную связку в центре обороны с Вильямом Салиба, что стало ключом к лидерству "канониров" в Премьер-Лиге.

Предыдущий контракт Габриэля истекал только в 2025 году, однако своим прогрессом защитник явно заслужил награду, которую теперь и получил.

"Это замечательно, что мы согласовали новую сделку с Габи. Ему 24, он все еще молод и является частью нашего будущего. Он демонстрирует очень сильную игру с момента перехода к нам, а его положительное влияние на наши результаты очевидно для каждого", — сказал про своего соотечественника технический директор "Арсенала" Эду.


Метки Арсенал, Габриэль, контракта

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 723

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Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 21.10.2022 22:08 # liverpo0ol
    Все кто фанатеют от Пикачу Покемон и Наруто - пидарасы

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  2. jirrort 21.10.2022 21:30 # jirrort
    Навальный оказывается по Наруто фанатеет. ИМПЕРАТОР!!!


    https://www.instagram.com/p/Cj7xKdMtYnL/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

    (ответить)

  3. jirrort 21.10.2022 21:23 # jirrort
    Думаю арсеноль не вылетит в чемпионшип.

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  4. bembo 21.10.2022 21:19 # bembo
    Улыбка...

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  5. great-alexander 21.10.2022 21:17 # great-alexander
    наличие зинченко в основе арсенала лишит Габриэля шансов на трофеи

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  6. mixmaster 21.10.2022 21:13 # mixmaster
    пожарит в последнее время

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  7. deman82 21.10.2022 21:02 # deman82
    чульсе авно хахахахахахахахахахахаха

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  8. mancityman 21.10.2022 21:01 # mancityman
    Мама я сгорел, корнишон валяется, очко на донбасе, мама приедь и меня забериииии

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