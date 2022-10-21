Габриэль связал свое будущее с "Арсеналом" до 2027 года

Защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2027 года.

Габриэль выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Лилля" в сентябре 2020, приняв участие в 81 матче во всех соревнованиях.



В этом сезоне 24-летний бразилец сформировал надежную связку в центре обороны с Вильямом Салиба, что стало ключом к лидерству "канониров" в Премьер-Лиге.



Предыдущий контракт Габриэля истекал только в 2025 году, однако своим прогрессом защитник явно заслужил награду, которую теперь и получил.



"Это замечательно, что мы согласовали новую сделку с Габи. Ему 24, он все еще молод и является частью нашего будущего. Он демонстрирует очень сильную игру с момента перехода к нам, а его положительное влияние на наши результаты очевидно для каждого", — сказал про своего соотечественника технический директор "Арсенала" Эду.