Габриэль связал свое будущее с "Арсеналом" до 2027 года
Защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2027 года.
Габриэль выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Лилля" в сентябре 2020, приняв участие в 81 матче во всех соревнованиях.
В этом сезоне 24-летний бразилец сформировал надежную связку в центре обороны с Вильямом Салиба, что стало ключом к лидерству "канониров" в Премьер-Лиге.
Предыдущий контракт Габриэля истекал только в 2025 году, однако своим прогрессом защитник явно заслужил награду, которую теперь и получил.
"Это замечательно, что мы согласовали новую сделку с Габи. Ему 24, он все еще молод и является частью нашего будущего. Он демонстрирует очень сильную игру с момента перехода к нам, а его положительное влияние на наши результаты очевидно для каждого", — сказал про своего соотечественника технический директор "Арсенала" Эду.
21.10.2022 21:00
Просмотров: 723
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Все кто фанатеют от Пикачу Покемон и Наруто - пидарасы
(ответить)
Навальный оказывается по Наруто фанатеет. ИМПЕРАТОР!!!
https://www.instagram.com/p/Cj7xKdMtYnL/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
(ответить)
Думаю арсеноль не вылетит в чемпионшип.
(ответить)
Улыбка...
(ответить)
наличие зинченко в основе арсенала лишит Габриэля шансов на трофеи
(ответить)
пожарит в последнее время
(ответить)
чульсе авно хахахахахахахахахахахаха
(ответить)
Мама я сгорел, корнишон валяется, очко на донбасе, мама приедь и меня забериииии
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий