Киоун: "Джака стал по-настоящему важен для "Арсенала"

Легенда "Арсенала" Мартин Киоун отметил преображение полузащитника "канониров" Гранита Джаки в этом сезоне.

В этом сезоне Джака вернул расположение фанатов "Арсенала" благодаря своей отличной игре, которая помогает "канонирам" лидировать в Премьер-Лиге.



Кроме того, накануне Гранит принес "Арсеналу" победу 1:0 над ПСВ, благодаря чему команда Микеля Артеты досрочно вышла в плей-офф Лиги Европы.



Киоун объясняет преображение Джаки тем, что 30-летний швейцарец стал исполнять слегка другую, более атакующую роль на поле.



"В прошлом он играл в стиле бокс-ту-бокс, тогда как сейчас больше похоже на то, что он располагается позади нападающего".



"Сегодня вечером мы увидели, что он точно знает, когда нужно подключаться вперед и немного рисковать. Он просто ждет этой возможности. Он обладает выдающимся ударом. Знаю, он впервые забил своей правой ногой, но он сделал это очень технично".



"Он должен насладиться этим моментом. У него был сложный период в клубе, но сейчас он преодолел это".



"Он думает: "Я просто буду занимать чуть более атакующую позицию, потому что позади меня достаточно тел, и я просто буду ждать свободного пространства". Именно так здесь и получилось — он получил мяч и нанес удар с правой ноги, хотя прежде никогда не забивал с нее в футболке "Арсенала".



"Он просто наслаждается этим моментом, наслаждается тем, какую форму набрала команда. Сейчас он по-настоящему важен для успеха "Арсенала", — сообщил Киоун в эфире BT Sport.