Киоун: "Джака стал по-настоящему важен для "Арсенала"
Легенда "Арсенала" Мартин Киоун отметил преображение полузащитника "канониров" Гранита Джаки в этом сезоне.
В этом сезоне Джака вернул расположение фанатов "Арсенала" благодаря своей отличной игре, которая помогает "канонирам" лидировать в Премьер-Лиге.
Кроме того, накануне Гранит принес "Арсеналу" победу 1:0 над ПСВ, благодаря чему команда Микеля Артеты досрочно вышла в плей-офф Лиги Европы.
Киоун объясняет преображение Джаки тем, что 30-летний швейцарец стал исполнять слегка другую, более атакующую роль на поле.
"В прошлом он играл в стиле бокс-ту-бокс, тогда как сейчас больше похоже на то, что он располагается позади нападающего".
"Сегодня вечером мы увидели, что он точно знает, когда нужно подключаться вперед и немного рисковать. Он просто ждет этой возможности. Он обладает выдающимся ударом. Знаю, он впервые забил своей правой ногой, но он сделал это очень технично".
"Он должен насладиться этим моментом. У него был сложный период в клубе, но сейчас он преодолел это".
"Он думает: "Я просто буду занимать чуть более атакующую позицию, потому что позади меня достаточно тел, и я просто буду ждать свободного пространства". Именно так здесь и получилось — он получил мяч и нанес удар с правой ноги, хотя прежде никогда не забивал с нее в футболке "Арсенала".
"Он просто наслаждается этим моментом, наслаждается тем, какую форму набрала команда. Сейчас он по-настоящему важен для успеха "Арсенала", — сообщил Киоун в эфире BT Sport.
21.10.2022 20:00
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Никогда в нем не сомневался, топ топ ПЗЩ. Предан клубу, любит клуб, готов умирать за клуб от свистка до свистка. Артета освободил его от черновой работы которая как оказалась ему была не свойственна, но он делал ее в силу природного трудолюбия и профессионализма. И он заблистал на новой позиции. Если возьмет АПЛ и еврокубок, можно его в зал славы Арсенала внести.
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Батыр!
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