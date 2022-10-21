Гвардиола извинился за фанатов "Сити"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола извинился за оскорбительные кричалки фанатов своего клуба во время матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".
В прошлое воскресенье "Сити" был бит на "Энфилде" со счетом 1:0, и гостевые фанаты, расстроены тем, как складывается матч, затянули кричали касательно трагедий на "Хиллсборо" и "Эйзеля".
Обе темы являются крайне болезненными для "Ливерпуля" и связаны с множеством человеческих смертей, поэтому на своей пресс-конференции Гваридола извинился впридачу к официальным извинениям своего клуба.
"Я не слышал этих кричалок. Если это случилось, то мне жаль. Это не представляет нас как команду и клуб — если это случилось".
"Но не переживайте, мы способны вести себя идеально после таких ошибок, это не проблема", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
21.10.2022 19:00
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какой клуб такие и фанаты. манчестер РОССити и орки. позорище.
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Не удивительно шо за этот грязный клуб болеют больные люди.
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