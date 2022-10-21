"Вилла" вступила в переговоры с Аморимом

"Астон Вилла" вступила в переговоры с главным тренером "Спортинга" Рубеном Аморимом.

Отметим, что 37-летний Аморим был первым, кого пресса стала сватать в "Вулверхэмптон" после увольнения Бруну Лаже в начале октября.



Рубен обладает репутацией одного из лучших молодых тренеров в Европе, за два с половиной года в "Спортинге" выиграв чемпионат Португалии и два Кубка португальской лиги.



Как сообщает The Athletic, Аморим не просто входит в шорт-лист "Виллы" на замену уволенному Стивену Джеррарду, но и уже разговаривает с бирмингемским клубом.



Издание добавляет, что Маурисио Почеттино и Томас Тухель не заинтересованы в работе с "Виллой", тогда как "Брентфорд" уверен, что сможет оградить своего рулевого Томаса Франка от интереса конкурента по Премьер-Лиге.