Клопп: "Джеррард оправится после увольнения в "Вилле"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поддержал своего коллегу Стивена Джеррарда, накануне уволенного из "Астон Виллы".

Некогда Клопп называл Джеррарда своим возможным преемником в "Ливерпуле", и "Вилла" виделась шагом Стивена к работе своей мечты.



Однако Джеррард провалил старт нового сезона и теперь, оставшись без клуба, был отброшен назад. Несмотря на это, Клопп не видит повода для беспокойства.



"Я очень уверен, что Стивен Джеррард оправится после этого. Мы немного пообщались этим утром, не вдаваясь в детали. Могу предположить, что он расстроен, потому что он амбициозен и многого хотел достичь с "Астон Виллой".



"Конечно, это не круто, но я думаю, нам не о чем переживать насчет Стиви. Он знает футбол и знает, что здесь могут происходить такие вещи".



"Все мы спотыкаемся, и важно лишь то, как ты отреагируешь. Не сомневаюсь, он оправится после этого. Многие замечательные тренеры были вынуждены покидать свои предыдущие клубы по различным причинам".



"Это становилось для них уроком и делало их лучше, когда они брались за следующую работу. Поэтому он оправится, 100 процентов, но сейчас, надеюсь, он уделит немного времени себе", — цитирует Клоппа Evening Standard.