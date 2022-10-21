Тен Хаг: "Роналду отказался сыграть против "Тоттенхэма"

Криштиану Роналду Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что нападающий Криштиану Роналду сам отказался выйти на замену в матче против "Тоттенхэма".

Напомним, накануне "Юнайтед" объявил, что Роналду будет отстранен от участия в субботнем матче против "Челси" в качестве наказания за то, что в поединке с "Тоттенхэмом" в минувшую среду Криштиану ушел в раздевалку до окончания основного временни.

Можно предположить, что Роналду расстроился из-за невозможности выйти на поле, однако на самом деле Тен Хаг собирался выпустить Криштиану на замену в концовке, но 37-летний португалец ему не подчинился.

"Да, это так".

"То, о чем мы поговорили, останется между Криштиану и мной. Думаю, клуб сделал ясное заявление. Он остается важным членом команды".

"Я главный тренер, и я отвечаю за культуру здесь. Я должен устанавливать стандарты и ценности, а также контролировать их".

После (предсезонного) матча против "Вальекано" я сказал ему, что это было недопустимо. Сказал не только ему, но каждому. Сейчас это случилось во второй раз, и это влечет за собой последствия. Завтра нам будет его не хватать".

"Это потеря, но это важное решение для настроя и духа коллектива, а теперь нам нужно сосредоточиться на "Челси", — цитирует Тен Хага talkSPORT.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Роналду, Тен Хаг, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 21.10.2022 15:26 # superglor
    Ну да, на какой минуте он его собирался выпустить? На 88, или все же на 89? В чем смысл такой замены, просто миру показать, мол смотрите, Роналду-то у нас в составе есть?

    Ну подумаешь он просто побудет 5 минут на поле и ничего не успеет сделать, с чем могут за радость справиться всякие Эланги и другие новички. Зато картинку по ТВ с Роналду покажут.

    Любой нормальный человек с регалиями отказался бы от такого издевательства.

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  2. empry 21.10.2022 15:06 # empry
    Вот это Роналду исполняет. Не ожидал от него такого инфантилизма. Мог бы принять свое положение и помочь команде добиться результатов со скамейки. От этого он стал бы еще более великим, поскольку даже несмотря на обстоятельства приносил бы пользу. Но вместо этого предпочел показать всем свой характер и раздутое самомнение. Еще не поздно опомниться и извлечь из своего положения максимум. Надеюсь хватит ума и зрелости для этого.

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