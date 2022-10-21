Тен Хаг: "Роналду отказался сыграть против "Тоттенхэма"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что нападающий Криштиану Роналду сам отказался выйти на замену в матче против "Тоттенхэма".

Напомним, накануне "Юнайтед" объявил, что Роналду будет отстранен от участия в субботнем матче против "Челси" в качестве наказания за то, что в поединке с "Тоттенхэмом" в минувшую среду Криштиану ушел в раздевалку до окончания основного временни.



Можно предположить, что Роналду расстроился из-за невозможности выйти на поле, однако на самом деле Тен Хаг собирался выпустить Криштиану на замену в концовке, но 37-летний португалец ему не подчинился.



"Да, это так".



"То, о чем мы поговорили, останется между Криштиану и мной. Думаю, клуб сделал ясное заявление. Он остается важным членом команды".



"Я главный тренер, и я отвечаю за культуру здесь. Я должен устанавливать стандарты и ценности, а также контролировать их".



После (предсезонного) матча против "Вальекано" я сказал ему, что это было недопустимо. Сказал не только ему, но каждому. Сейчас это случилось во второй раз, и это влечет за собой последствия. Завтра нам будет его не хватать".



"Это потеря, но это важное решение для настроя и духа коллектива, а теперь нам нужно сосредоточиться на "Челси", — цитирует Тен Хага talkSPORT.