"Пэлас" разрешили реконструкцию "Селхерст Парк"

"Кристал Пэлас" получил разрешение от совета округа Кройдон на реконструкцию "Селхерст Парк".

26-тысячный "Селхерст Парк" является одним из самых небольших стадионов в Премьер-Лиге, и "Пэлас" уже несколько лет работает над решением этой проблемы.



Накануне "орлы" официально объявили, что местные власти разрешили клубу перестроить Главную трибуну, благодаря чему вместимость арены вырастет за пределы 34,000 зрителей.



Перед тем, как приступить к строительным работам, "Пэлас" еще должен выкупить шесть домов и участок земли поблизости.



Evening Standard оценивает стоимость проекта по реконструкции Главной трибуны в 100 миллионов фунтов.