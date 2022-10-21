Почеттино не собирается вести переговоры с "Виллой"
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" и ПСЖ Маурисио Почеттино не собирается вступать в переговоры с "Астон Виллой".
На днях пресса сообщала, что "Вилла" будет готова обратиться к Почеттино в случае увольнения Стивена Джеррарда.
Накануне вечером Джеррард все-таки был уволен, а Маурисио был возведен букмекерами в статус фаворита на роль нового наставника бирмингемской команды.
Как сообщает Evening Standard, амбициозные владельцы "Виллы" Уэс Эденс и Нассеф Савирис намерены назначить тренера с именем, однако заполучить Почеттино им едва ли удастся.
Маурисио находится без работы с минувшего лета, когда его уволил ПСЖ, и сейчас проживает в Лондоне, однако 50-летний аргентинец готов рассмотреть только клубы из Лиги Чемпионов, тогда как "Вилла" оказалась втянута в борьбу за выживание в Премьер-Лиге.
21.10.2022 13:00
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после НГ вернется в ттх
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ну и зря..
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