Почеттино не собирается вести переговоры с "Виллой"

Маурисио Почеттино Бывший главный тренер "Тоттенхэма" и ПСЖ Маурисио Почеттино не собирается вступать в переговоры с "Астон Виллой".

На днях пресса сообщала, что "Вилла" будет готова обратиться к Почеттино в случае увольнения Стивена Джеррарда.

Накануне вечером Джеррард все-таки был уволен, а Маурисио был возведен букмекерами в статус фаворита на роль нового наставника бирмингемской команды.

Как сообщает Evening Standard, амбициозные владельцы "Виллы" Уэс Эденс и Нассеф Савирис намерены назначить тренера с именем, однако заполучить Почеттино им едва ли удастся.

Маурисио находится без работы с минувшего лета, когда его уволил ПСЖ, и сейчас проживает в Лондоне, однако 50-летний аргентинец готов рассмотреть только клубы из Лиги Чемпионов, тогда как "Вилла" оказалась втянута в борьбу за выживание в Премьер-Лиге.


Метки Астон Вилла, Почеттино, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2022 13:00

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