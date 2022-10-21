Почеттино не собирается вести переговоры с "Виллой"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" и ПСЖ Маурисио Почеттино не собирается вступать в переговоры с "Астон Виллой".

На днях пресса сообщала, что "Вилла" будет готова обратиться к Почеттино в случае увольнения Стивена Джеррарда.



Накануне вечером Джеррард все-таки был уволен, а Маурисио был возведен букмекерами в статус фаворита на роль нового наставника бирмингемской команды.



Как сообщает Evening Standard, амбициозные владельцы "Виллы" Уэс Эденс и Нассеф Савирис намерены назначить тренера с именем, однако заполучить Почеттино им едва ли удастся.



Маурисио находится без работы с минувшего лета, когда его уволил ПСЖ, и сейчас проживает в Лондоне, однако 50-летний аргентинец готов рассмотреть только клубы из Лиги Чемпионов, тогда как "Вилла" оказалась втянута в борьбу за выживание в Премьер-Лиге.